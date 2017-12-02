«КЛЕМЕНС» («Klemens») Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 9 раз «КЛЕМЕНС» («Klemens») – католический еженедельный журнал на немецком языке.

Пробный номер журнала вышел в Саратове 24 августа, а первый номер – 1 октября 1897 г. Издательский год считался с октября текущего года по октябрь следующего, поэтому 1-й год издания приходится на 1897–1898 гг., 2-й – 1898–1899, 3-й – 1899–1900 и т.д.

Издатель и ответственный редактор журнала (с октября 1897 г. по февраль 1906 г.) – профессор Тираспольской римско-католической духовной семинарии Йозеф Крушинский. Журнал печатался в типографии «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. После оставления прелатом Й. Крушинским редакторской деятельности (22 февраля 1906 г.), обязанности редактирования журнала временно перешли Константину Решу. С августа 1906 г. и до перевода журнала в Одессу в 1907 г., пост ответственного редактора занимал бывший настоятель Екатериненштадтской (с. Екатериненштадт Самарской губернии, сегодня – г. Маркс Саратовской области) римско-католической церкви Филипп Беккер.

Несмотря на то, что журнал имел религиозную направленность, в нём публиковались материалы и общего характера, в т.ч. материалы по истории создания колоний, традиций и культуры поволжских переселенцев, приводились различные статистические материалы. В период обсуждения школьных проблем на страницах журнала дискутировались вопросы преподавания русского языка в немецких школах. В период революции 1905 г. журнал опубликовал критический материал, касающийся поведения некоторых духовных лиц, которых прихожане обвинили в прислужливости правительству и оппозиции реформам.

Начиная с 11-го года издания (1907–1908 гг.), журнал был переведён в Одессу и издавался как воскресное приложение к ежедневной газете «Deutsche Rundschau» («Немецкое обозрение»). Закрыт в 1914 г. вместе с газетой.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



– католический еженедельный журнал на немецком языке.Пробный номер журнала вышел в Саратове 24 августа, а первый номер – 1 октября 1897 г. Издательский год считался с октября текущего года по октябрь следующего, поэтому 1-й год издания приходится на 1897–1898 гг., 2-й – 1898–1899, 3-й – 1899–1900 и т.д.Издатель и ответственный редактор журнала (с октября 1897 г. по февраль 1906 г.) – профессор Тираспольской римско-католической духовной семинарии Йозеф Крушинский. Журнал печатался в типографии «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. После оставления прелатом Й. Крушинским редакторской деятельности (22 февраля 1906 г.), обязанности редактирования журнала временно перешли Константину Решу. С августа 1906 г. и до перевода журнала в Одессу в 1907 г., пост ответственного редактора занимал бывший настоятель Екатериненштадтской (с. Екатериненштадт Самарской губернии, сегодня – г. Маркс Саратовской области) римско-католической церкви Филипп Беккер.Несмотря на то, что журнал имел религиозную направленность, в нём публиковались материалы и общего характера, в т.ч. материалы по истории создания колоний, традиций и культуры поволжских переселенцев, приводились различные статистические материалы. В период обсуждения школьных проблем на страницах журнала дискутировались вопросы преподавания русского языка в немецких школах. В период революции 1905 г. журнал опубликовал критический материал, касающийся поведения некоторых духовных лиц, которых прихожане обвинили в прислужливости правительству и оппозиции реформам.Начиная с 11-го года издания (1907–1908 гг.), журнал был переведён в Одессу и издавался как воскресное приложение к ежедневной газете «Deutsche Rundschau» («Немецкое обозрение»). Закрыт в 1914 г. вместе с газетой.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев