КЕЧКИН Геннадий Семенович Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 9 раз КЕЧКИН Геннадий Семенович – фотокорреспондент.

Родился 24 августа 1944 г. в г. Андижан (Узбекистан).

После окончания средней школы в 1961 г. пришёл на работу в качестве фотокорреспондента в районную газету «Пахтакор», а затем в областную газету «Андижанская правда».

В 1995 г. переехал в г. Балашов и стал работать в местной газете «Город».

Лауреат Всесоюзных и региональных фотоконкурсов, публиковался в газетах «Неделя», «Сельская жизнь», «Правда», журнале «Журналист».

Награждён медалью «Ветеран труда».



– фотокорреспондент.Родился 24 августа 1944 г. в г. Андижан (Узбекистан).После окончания средней школы в 1961 г. пришёл на работу в качестве фотокорреспондента в районную газету «Пахтакор», а затем в областную газету «Андижанская правда».В 1995 г. переехал в г. Балашов и стал работать в местной газете «Город».Лауреат Всесоюзных и региональных фотоконкурсов, публиковался в газетах «Неделя», «Сельская жизнь», «Правда», журнале «Журналист».Награждён медалью «Ветеран труда».