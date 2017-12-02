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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 179 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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КЕЧКИН Геннадий Семенович
КЕЧКИН Геннадий Семенович – фотокорреспондент.
Родился 24 августа 1944 г. в г. Андижан (Узбекистан).
После окончания средней школы в 1961 г. пришёл на работу в качестве фотокорреспондента в районную газету «Пахтакор», а затем в областную газету «Андижанская правда».
В 1995 г. переехал в г. Балашов и стал работать в местной газете «Город».
Лауреат Всесоюзных и региональных фотоконкурсов, публиковался в газетах «Неделя», «Сельская жизнь», «Правда», журнале «Журналист».
Награждён медалью «Ветеран труда».