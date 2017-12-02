КАРАХАНЬЯНЦ Серафим Алексеевич Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 9 раз КАРАХАНЬЯНЦ Серафим Алексеевич – учитель, публицист, журналист.

Родился 22 мая 1867 г. в г. Шемахa Бакинской губернии (сейчас Азербайджан) в армянской лютеранской семье. Начальное образование получил в Бакинском немецко-армянском приходском училище. В 1884–1887 гг. учился в Ревеле (теперь Таллинн, Эстония) в частном миссионерском училище, по окончании которого в 1888–1892 гг. работал народным учителем в немецких колониях Кавказа.

В 1892–1893 гг. прошёл курс обучения глухонемых во Франкфурте-на-Майне и выдержал экзамен на звание учителя глухонемых. В 1893 г. поступил учителем в училище глухонемых Амбуцумова в Саратове.

В 1893–1895 гг. – учитель в колонии Щербаковка Камышинского уезда Саратовской губергнии. В 1896–1898 гг. - учитель в училище глухонемых в с. Орловское Николаевского уезда Самарской губернии, а в 1898–1906 гг. – заведующий этого училища.

С 1906 г. – сотрудник, а с марта 1907 по декабрь 1911 гг. – редактор-издатель саратовской «Немецкой народной газеты» («Deutsche Volkszeitung»). В 1912–1915 гг. соредактор «Народной газеты» («Volkszeitung»). Член Временного комитета немцев-колонистов Поволжья (с марта 1917 г.); участник и секретарь на 1-ом съезде уполномоченных представителей волостей поволжских колоний в Саратове (25–27 апреля 1917 г.); участник съезда немцев-социалистов Поволжья в Саратове (1-2 июня 1917 г.); второй редактор «Саратовской немецкой газеты» («Saratower Deutsche Volkszeitung») (июль 1917 – январь 1918 гг).Некоторое время, ввиду острой нехватки кадров, работал в редакции газеты «Нахрихтен». Начиная с 1906 г. публиковал в саратовской немецкоязычной периодической печати статьи по различным вопросам общественной жизни, в т.ч. по проблемам школьного образования. Подписывался инициалами Sak. , S.K.

Дальнейшая судьба неизвестна.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



