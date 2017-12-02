ЗИННЕР Пётр Иванович Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 9 раз ЗИННЕР Пётр Иванович – педагог, фольклорист, журналист, публицист.

Родился 10 апреля 1879 г.в крестьянской семье в с. Сосновка (Шиллинг) Камышинского уезда Саратовской губернии.

С 6 лет учился в церковно-приходской школе. В 1890 г. поступил в открывшуюся к тому времени в с. Шиллинг земскую школу. С 12 июля 1895 г. – ученик торговца в мучной лавке «Торгового дома братьев Рейнеке» в Саратове. Одновременно учился в воскресной школе. Получить аттестат учителя воскресной школы помешал хозяин, который перевёл его на другую работу в Покровскую слободу (теперь г. Энгельс). Позже учитель воскресной школы П.Н. Казанцев, у которого в своё время учился Зиннер, выхлопотал ему место конторщика в управлении Рязанско-Уральской железной дороги и добился его возвращения в Саратов.

В 1898 г. Зиннер сдал экзамен на учителя 1-й и 2-й ступеней и получил назначение в земскую школу в с. Усть-Караман (Эндерс) Новоузенского уезда Самарской губернии. В том же селе им основана вечерняя и воскресная школы, в которых он читал лекции для старших учащихся. В 1904 г. сдал в Казани экзамен на учителя немецкого языка и в том же году получил место старшего преподавателя женской гимназии в г. Ровно на Украине.

Ещё работая учителем в с. Эндерс, Зиннер начал проявлять публицистическую активность: вёл свою колонку в «Вестнике мира» Г. Гюнтера в с. Байдеке (Таловке), а в 1904 г. вышла в свет его брошюра о плодоводстве в Поволжских колониях (Садоводство. Саратов, 1904). С 1904 г. начал печататься в одесской немецкой газете «Odessaer Zeitung» («Одесская газета»).

Весной 1905 г. в Ровно примкнул к забастовке учеников, за что был переведён в Полтавскую губернию учителем Прилукской гимназии. В это время активно сотрудничал с радикальными украинскими газетами «Киевские отклики» и «Полтавщина». За публикации Зиннера о текущих событиях обе газеты были оштрафованы и временно закрыты, а сам Зиннер вынужден был перейти на нелегальное положение. В 1906 г., будучи на нелегальном положении, принимал участие в организации саратовской «Народной немецкой газеты» («Deutsche Volkszeitung»).

Осенью 1906 г. начал изучать германистику в Киевском университете, но в 1908 г. перевелся в Петербургский университет, учёбу в котором закончил в 1911 г.

После 1914 г. ушёл из политики и полностью занялся воскресными школами для фабричных рабочих. В этот период вместе с пастором И. Эрбесом издал сборник «Volkslieder und Kinderreime aus den Wolgakolonien» («Народные песни и детские рифмы из колоний Поволжья», Саратов, 1914).

Революция 1917 г. застала Зиннера в Петербурге, где он работал учителем в одной из гимназий. В 1919 г. он перевёз свою семью в Шиллинг. В 1919-1920 гг. – культработник в составе 10-й армии. В 1920–1927гг. – учитель в Саратовской немецкой школе, преподаватель Саратовского института народного хозяйства.

Один из основателей немецкого педагогического училища в Саратове, где он преподавал историю, а его жена – немецкий язык и литературу. В 1923 г. арестован в Саратове ГПУ Немреспублики по обвинению в контрреволюционной шпионской деятельности. Находился под стражей 2 месяца, но был освобождён за прекращением дела. Наряду с преподавательской деятельностью продолжал вести активную публицистическую и литературную деятельность. В 1922–1924 гг. в журнале «Wolgadeutsche Monatshefte» (Берлин) был опубликован целый ряд его статей по краеведению и этнографии поволжских немцев и вышли книги в Саратове, Покровске и Берлине.

В 1927 г. вновь переезжает в Ленинград. Работает преподавателем в ленинградских вузах и продолжает публиковаться немецкоязысных журналах.

14 августа 1930 г. арестован Ленинградским ОГПУ по обвинению в разведывательной работе в пользу иностранного государства. Перед арестом работал преподавателем Ленинградского института промышленности и труда. 1 февраля 1932 г. осуждён постановлением ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам лишения свободы за «антисоветскую националистическую деятельность и антисоветскую агитацию». Умер в местах заключения. Дата смерти и место захоронения неизвестны.

Реабилитирован 21 сентября 1964 постановлением президиума Саратовского областного суда.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



– педагог, фольклорист, журналист, публицист.Родился 10 апреля 1879 г.в крестьянской семье в с. Сосновка (Шиллинг) Камышинского уезда Саратовской губернии.С 6 лет учился в церковно-приходской школе. В 1890 г. поступил в открывшуюся к тому времени в с. Шиллинг земскую школу. С 12 июля 1895 г. – ученик торговца в мучной лавке «Торгового дома братьев Рейнеке» в Саратове. Одновременно учился в воскресной школе. Получить аттестат учителя воскресной школы помешал хозяин, который перевёл его на другую работу в Покровскую слободу (теперь г. Энгельс). Позже учитель воскресной школы П.Н. Казанцев, у которого в своё время учился Зиннер, выхлопотал ему место конторщика в управлении Рязанско-Уральской железной дороги и добился его возвращения в Саратов.В 1898 г. Зиннер сдал экзамен на учителя 1-й и 2-й ступеней и получил назначение в земскую школу в с. Усть-Караман (Эндерс) Новоузенского уезда Самарской губернии. В том же селе им основана вечерняя и воскресная школы, в которых он читал лекции для старших учащихся. В 1904 г. сдал в Казани экзамен на учителя немецкого языка и в том же году получил место старшего преподавателя женской гимназии в г. Ровно на Украине.Ещё работая учителем в с. Эндерс, Зиннер начал проявлять публицистическую активность: вёл свою колонку в «Вестнике мира» Г. Гюнтера в с. Байдеке (Таловке), а в 1904 г. вышла в свет его брошюра о плодоводстве в Поволжских колониях (Садоводство. Саратов, 1904). С 1904 г. начал печататься в одесской немецкой газете «Odessaer Zeitung» («Одесская газета»).Весной 1905 г. в Ровно примкнул к забастовке учеников, за что был переведён в Полтавскую губернию учителем Прилукской гимназии. В это время активно сотрудничал с радикальными украинскими газетами «Киевские отклики» и «Полтавщина». За публикации Зиннера о текущих событиях обе газеты были оштрафованы и временно закрыты, а сам Зиннер вынужден был перейти на нелегальное положение. В 1906 г., будучи на нелегальном положении, принимал участие в организации саратовской «Народной немецкой газеты» («Deutsche Volkszeitung»).Осенью 1906 г. начал изучать германистику в Киевском университете, но в 1908 г. перевелся в Петербургский университет, учёбу в котором закончил в 1911 г.После 1914 г. ушёл из политики и полностью занялся воскресными школами для фабричных рабочих. В этот период вместе с пастором И. Эрбесом издал сборник «Volkslieder und Kinderreime aus den Wolgakolonien» («Народные песни и детские рифмы из колоний Поволжья», Саратов, 1914).Революция 1917 г. застала Зиннера в Петербурге, где он работал учителем в одной из гимназий. В 1919 г. он перевёз свою семью в Шиллинг. В 1919-1920 гг. – культработник в составе 10-й армии. В 1920–1927гг. – учитель в Саратовской немецкой школе, преподаватель Саратовского института народного хозяйства.Один из основателей немецкого педагогического училища в Саратове, где он преподавал историю, а его жена – немецкий язык и литературу. В 1923 г. арестован в Саратове ГПУ Немреспублики по обвинению в контрреволюционной шпионской деятельности. Находился под стражей 2 месяца, но был освобождён за прекращением дела. Наряду с преподавательской деятельностью продолжал вести активную публицистическую и литературную деятельность. В 1922–1924 гг. в журнале «Wolgadeutsche Monatshefte» (Берлин) был опубликован целый ряд его статей по краеведению и этнографии поволжских немцев и вышли книги в Саратове, Покровске и Берлине.В 1927 г. вновь переезжает в Ленинград. Работает преподавателем в ленинградских вузах и продолжает публиковаться немецкоязысных журналах.14 августа 1930 г. арестован Ленинградским ОГПУ по обвинению в разведывательной работе в пользу иностранного государства. Перед арестом работал преподавателем Ленинградского института промышленности и труда. 1 февраля 1932 г. осуждён постановлением ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам лишения свободы за «антисоветскую националистическую деятельность и антисоветскую агитацию». Умер в местах заключения. Дата смерти и место захоронения неизвестны.Реабилитирован 21 сентября 1964 постановлением президиума Саратовского областного суда.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев