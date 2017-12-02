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ЕРМАСОВА Юлия Александровна
ЕРМАСОВА Юлия Александровна – издатель.
Родилась 5 мая 1972 г. в Саратове.
С отличием окончила сначала Саратовское областное училище культуры по специальности «Социально-культурная деятельность» (1996 г.), а затем Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского по специальности «Искусствоведение» (в 2001 г.)
В 2005 г. на базе издательства «Земское обозрение» создала и возглавила семейный журнал «Свадебное обозрение», который в течение 12 лет выполняет функцию путеводителя для молодожёнов по свадебному рынку, семейному законодательству и домашнему быту.
С 2013 г. – член Общественного совета при министерстве образования Саратовской области (по настоящее время).
В 2015 г. впервые в России разработан и запущен проект «Свадьбы военных лет», цель которого рассказать читателям, как сыновья и дочери нашего Отечества, наши родные и близкие защищали свою Родину и, несмотря ни на что, влюблялись, создавали свои семьи и рожали детей.
В 2005–2017 гг. Ермасова организовала более 30-ти социально-значимых проектов. Среди них – выставки свадебных фотографий (впервые в Саратове одна из выставок была передвижной), благотворительный проект «СВ-марафон добрых дел», в рамках которого коллектив издания принял участие в ежегодной акции администрации Заводского района «В первоклашки становись», выставка детского творчества «Золото Саратова» и другие мероприятия для пропаганды семейных ценностей: показы свадебной моды, детские концерты и т.п.
Ермасова отмечена благодарственными письмами, награждена Почётными грамотами Министерства социального развития и Министерства информации и печати правительства Саратовской области (2012 год), Московской городской организации Союза писателей России «За высокий профессионализм, активную поддержку патриотических и литературных проектов» с вручением медали «60 лет МГО Союза писателей России», медалями «За активную гражданскую позицию и патриотизм» Комиссии по общественным медалям и памятным знакам РОО «Академия русской символики МАРС» и «За вклад в сохранение семейных традиций» Фонда социально-экономического развития Саратовской области «Наша жизнь».
Член Союза журналистов России.