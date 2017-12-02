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31-октября-2017 — прочитано 179 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЕВСТИГНЕЕВА Татьяна Александровна
ЕВСТИГНЕЕВА Татьяна Александровна – журналист.
Родилась 28 января 1956 г. в г. Балашове.
После окончания в 1978 г. Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского уехала в Казахстан в Кустанайскую гидрогеологическую экспедицию.
В 1992 г. вернулась на родную землю. В 1993 г. пришла на работу в Балашовскую типографию (впоследствии филиал ОАО «Полиграфия Поволжья») оператором компьютерного набора. В декабре 1995 г. начала работу в местной газете «Город». Занималась компьютерной вёрсткой, подготовкой к печати материалов внештатных авторов. С 2015 г. – заместитель редактора, руководитель литературного объединения «У негаснущей свечи...», созданного при редакции.
Награждена Знаком «Золотой фонд прессы–2007» за большой вклад в становление газеты «Город», грамотами администрации Балашовского муниципального района, управления культуры БМР, отмечена благодарственным письмом председателя Саратовского регионального отделения Союза писателей России за активное участие в подготовке областного поэтического конкурса «Турнир поэтов».
Член Союза журналистов.