ЕВСТИГНЕЕВА Татьяна Александровна Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 7 раз ЕВСТИГНЕЕВА Татьяна Александровна – журналист.

Родилась 28 января 1956 г. в г. Балашове.

После окончания в 1978 г. Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского уехала в Казахстан в Кустанайскую гидрогеологическую экспедицию.

В 1992 г. вернулась на родную землю. В 1993 г. пришла на работу в Балашовскую типографию (впоследствии филиал ОАО «Полиграфия Поволжья») оператором компьютерного набора. В декабре 1995 г. начала работу в местной газете «Город». Занималась компьютерной вёрсткой, подготовкой к печати материалов внештатных авторов. С 2015 г. – заместитель редактора, руководитель литературного объединения «У негаснущей свечи...», созданного при редакции.

Награждена Знаком «Золотой фонд прессы–2007» за большой вклад в становление газеты «Город», грамотами администрации Балашовского муниципального района, управления культуры БМР, отмечена благодарственным письмом председателя Саратовского регионального отделения Союза писателей России за активное участие в подготовке областного поэтического конкурса «Турнир поэтов».

Член Союза журналистов.