ГЕРР Евгения Моисеевна Актуально » Летопись — 25-декабря-2017 — прочитано 7 раз ГЕРР Евгения Моисеевна (1898 г. – 1969 г.) – партийный работник, общественник, журналист.

Родилась в Риге (Латвия). Окончила гимназию, Государственный институт журналистики, Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики. В октябре 1918 – работница Петроградского Социалистического союза рабочей молодёжи (ССРМ), член редколлегии журнала «Юный пролетарий» (органа Петроградского комитета ССРМ).

В период Гражданской войны – в красногвардейском отряде на Петроградском и Крымском фронтах. Работала секретарём Хамовнического райкома комсомола в Москве, Усольского уездного комитета комсомола на Урале, на Ленских золотых приисках.

С 4 ноября 1918 г. по 5 октября 1919 г. – член ЦК РКСМ. Делегат I (29 октября – 4 ноября 1918 г.), II (5–8 октября 1919 г.), III (2–10 октября 1920 г.) съездов РКСМ. Член президиума I Всероссийского съезда комсомола.

В сентябре 1937 г. Герр, уже слен ВКП(б), получила назначение в АССР Немцев Поволжья, где до октября 1938 г. возглавляла редакцию центральной республиканской газеты «Nachrichten». Депутат Верховного Совета АССР НП.

20 октября 1938 г. исключена из ВКП(б) за то, «что она состояла в 1915 г. в социал-демократическом (меньшевистском) кружке и в меньшевистской организации».

В 1941–1957 гг. – сотрудница Государственной библиотеки СССР им. Ленина (сегодня Российская государственная библиотека).

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев

