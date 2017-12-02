НОВИКОВ Александр Иванович Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 14 раз НОВИКОВ Александр Иванович (1871 г. – после 1917 г.) – земский врач, журналист.

Среднее образование получил в Саратовской гимназии, а высшее – в Московском университете на медицинском факультете. По окончании университета занял место врача в слободе Покровской Новоузенского уезда Самарской губернии (сегодня г. Энгельс Саратовской области). В 1904–1907 гг. – новоузенский уездный врач. Домовладелец Покровской слободы.

Публиковал в «Саратовском листке» статьи по местным вопросам.

С 1907 г. – член III Государственной думы от Самарской губернии. Член бюро и секретарь фракции прогрессистов, секретарь библиотечной комиссии и член комиссий: бюджетной, сельскохозяйственной, земельной и по переселенческому делу.

С 1909 г. – вольнослушатель юридического факультета Санкт-Петербургского университета.

С 1912 г. – член IV Государственной Думы. Входил во фракцию прогрессистов и Прогрессивный блок до 31 октября 1916 г., с августа 1915 г. – член бюро фракции прогрессистов. Товарищ председателя комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, член комиссий: бюджетной, о народном здравии, финансовой, сельскохозяйственной, по местному самоуправлению и продовольственной.

С началом Первой мировой войны – уполномоченный 3-го отряда имени Государственной Думы, с 1915 г. – представитель Государственной Думы в Особом совещании для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу.

Во время Февральской революции 1917 г. находился в Саратове. 9 марта прибыл в Петроград. 15 марта, по решению Временного комитета Государственной Думы, назначен уполномоченным распорядительного комитета по водным перевозкам по заведованию Нижне-Волжским и Камским районами. В апреле 1917 г. был командирован в качестве комиссара Временного комитета Государственной Думы для обследования вопросов, связанных с открытием навигации.

Судьба после 1917 года неизвестна.

(1871 г. – после 1917 г.) – земский врач, журналист.Среднее образование получил в Саратовской гимназии, а высшее – в Московском университете на медицинском факультете. По окончании университета занял место врача в слободе Покровской Новоузенского уезда Самарской губернии (сегодня г. Энгельс Саратовской области). В 1904–1907 гг. – новоузенский уездный врач. Домовладелец Покровской слободы.Публиковал в «Саратовском листке» статьи по местным вопросам.С 1907 г. – член III Государственной думы от Самарской губернии. Член бюро и секретарь фракции прогрессистов, секретарь библиотечной комиссии и член комиссий: бюджетной, сельскохозяйственной, земельной и по переселенческому делу.С 1909 г. – вольнослушатель юридического факультета Санкт-Петербургского университета.С 1912 г. – член IV Государственной Думы. Входил во фракцию прогрессистов и Прогрессивный блок до 31 октября 1916 г., с августа 1915 г. – член бюро фракции прогрессистов. Товарищ председателя комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, член комиссий: бюджетной, о народном здравии, финансовой, сельскохозяйственной, по местному самоуправлению и продовольственной.С началом Первой мировой войны – уполномоченный 3-го отряда имени Государственной Думы, с 1915 г. – представитель Государственной Думы в Особом совещании для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу.Во время Февральской революции 1917 г. находился в Саратове. 9 марта прибыл в Петроград. 15 марта, по решению Временного комитета Государственной Думы, назначен уполномоченным распорядительного комитета по водным перевозкам по заведованию Нижне-Волжским и Камским районами. В апреле 1917 г. был командирован в качестве комиссара Временного комитета Государственной Думы для обследования вопросов, связанных с открытием навигации.Судьба после 1917 года неизвестна.