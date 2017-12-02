«НАХРИХТЕН» Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 13 раз

Издавалась в 1918–1941 гг. Шрифт газеты – готический, с 1934–1935 гг. – латинский. Периодичность в разное время – 3–6 раз в неделю. Тираж менялся в течение всего периода издания газеты.

Начала издаваться с 6 июня 1918 г. как информационный орган Поволжского комиссариата по немецким делам на базе выходившей с декабря 1917 г. газеты «Vorwärts» («Вперёд»), печатного органа саратовского комитета Союза немцев-социалистов Поволжья. Печаталась в типографии товарищества «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. После образования немецкой автономии на Волге и ликвидации Поволжского комиссариата 31 октября 1918 г. выходила как орган Областного исполкома Советов и Обкома коммунистической партии Трудовой коммуны немцев Поволжья. С лета 1919 г. печаталась в Марксштадте (ранее – Екатериненштадт) в государственном издательстве Области немцев Поволжья («Staats-Verlag des Gebietes der Wolgadeutschen»).

С 1922 г., после перевода центра Области немцев Поволжья из г. Марксштадта в г. Энгельс и до ликвидации АССР Немцев Поволжья в 1941 г., издавалась в г. Энгельсе (до октября 1931 г. – г. Покровск).

С 1924 г., после преобразования Автономной Области Немцев Поволжья в АССР НП, – орган Обкома РКП(б) (с декабря 1925 г. – ВКП(б)), Центрального Исполнительного Комитета, Обкома профсоюзов (с декабря 1931 г.), горкома партии и городского Совета г. Энгельса (с 1933 г.)

С 1939 г. – орган Обкома ВКП(б) и Верховного Совета АССР НП, городского комитета ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся г. Энгельса. Газета имела приложения: «Das neue Heer» («Новая армия» – 1921 г., ответственный за выпуск Г. Фукс), «Gesetz und Leben» («Право и жизнь» – с 1923 г.), «Der Dorfkorrespondent» («Сельский корреспондент» – с конца 1926 г.) В 1925 г. выпускалось еженедельное литературное приложение «Maistube» («Читальня»; вышел всего 41 номер, редактор А. Райхерт). С 1 января 1926 г. и до закрытия в октябре 1927 г. в качестве еженедельного приложения выходил журнал «Unsere Wirtschaft» («Наше хозяйство», редактор И.Ш. Шмидт), издававшийся до этого как самостоятельное издание с 1922.

Редакторы газеты:

Нонненбрух Ф. – 1918 г.; Брубахер – 1918–1919 гг; Куфельд Эрих – 1918–1919 гг.; Куфельд П. – 1920 г.; Чермерняк Ф. – с июля 1921 г.; Бестляйн Бохум – с августа 1921 г.; Шульц Герман – 1924 г.; Райхерт А. – 1925-1926 гг.; Шмидт Давид Давидович – с 1927 г.; Шмидт Иоганн – 1929 г.; Эрфурт А.А. – с 1931 г.; Грайнер И. – с 1932; Лоос Александр Александрович – 1934 г.; Анненфельд Фридрих Германович – 1934–1935 гг.; Мерц Фердинанд Яковлевич – 1936 г.; Риглер Иосиф Валентинович – 1936–1937 гг.; Герр Евгения Моисеевна – 1937 г. – до октября 1938 г.; Претцер Р. – октябрь–ноябрь 1938 г. (за ответственного редактора); Фадеева Татьяна Александровна – с 15 ноября 1938 г. и до закрытия газеты в 1941 г.

БОльшую часть газетной площади занимали официальные материалы партийных и советских органов, общественных организаций, мероприятия по выполнению решений партии и правительства, описания различных хозяйственно-политических кампаний и т.п.

В субботнем номере «Nachrichten» (№204) от 30 августа 1941 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев



«НАХРИХТЕН» («Nachrichten» [«Известия»]) – центральная газета АССР Немцев Поволжья на немецком языке, печатный орган Обкома ВКП(б) и Верховного Совета АССР НП, городского комитета ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся г. ЭнгельсаюИздавалась в 1918–1941 гг. Шрифт газеты – готический, с 1934–1935 гг. – латинский. Периодичность в разное время – 3–6 раз в неделю. Тираж менялся в течение всего периода издания газеты.Начала издаваться с 6 июня 1918 г. как информационный орган Поволжского комиссариата по немецким делам на базе выходившей с декабря 1917 г. газеты «Vorwärts» («Вперёд»), печатного органа саратовского комитета Союза немцев-социалистов Поволжья. Печаталась в типографии товарищества «Г.Х. Шельгорн и Кº» в Саратове. После образования немецкой автономии на Волге и ликвидации Поволжского комиссариата 31 октября 1918 г. выходила как орган Областного исполкома Советов и Обкома коммунистической партии Трудовой коммуны немцев Поволжья. С лета 1919 г. печаталась в Марксштадте (ранее – Екатериненштадт) в государственном издательстве Области немцев Поволжья («Staats-Verlag des Gebietes der Wolgadeutschen»).С 1922 г., после перевода центра Области немцев Поволжья из г. Марксштадта в г. Энгельс и до ликвидации АССР Немцев Поволжья в 1941 г., издавалась в г. Энгельсе (до октября 1931 г. – г. Покровск).С 1924 г., после преобразования Автономной Области Немцев Поволжья в АССР НП, – орган Обкома РКП(б) (с декабря 1925 г. – ВКП(б)), Центрального Исполнительного Комитета, Обкома профсоюзов (с декабря 1931 г.), горкома партии и городского Совета г. Энгельса (с 1933 г.)С 1939 г. – орган Обкома ВКП(б) и Верховного Совета АССР НП, городского комитета ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся г. Энгельса. Газета имела приложения: «Das neue Heer» («Новая армия» – 1921 г., ответственный за выпуск Г. Фукс), «Gesetz und Leben» («Право и жизнь» – с 1923 г.), «Der Dorfkorrespondent» («Сельский корреспондент» – с конца 1926 г.) В 1925 г. выпускалось еженедельное литературное приложение «Maistube» («Читальня»; вышел всего 41 номер, редактор А. Райхерт). С 1 января 1926 г. и до закрытия в октябре 1927 г. в качестве еженедельного приложения выходил журнал «Unsere Wirtschaft» («Наше хозяйство», редактор И.Ш. Шмидт), издававшийся до этого как самостоятельное издание с 1922.Редакторы газеты:Нонненбрух Ф. – 1918 г.; Брубахер – 1918–1919 гг; Куфельд Эрих – 1918–1919 гг.; Куфельд П. – 1920 г.; Чермерняк Ф. – с июля 1921 г.; Бестляйн Бохум – с августа 1921 г.; Шульц Герман – 1924 г.; Райхерт А. – 1925-1926 гг.; Шмидт Давид Давидович – с 1927 г.; Шмидт Иоганн – 1929 г.; Эрфурт А.А. – с 1931 г.; Грайнер И. – с 1932; Лоос Александр Александрович – 1934 г.; Анненфельд Фридрих Германович – 1934–1935 гг.; Мерц Фердинанд Яковлевич – 1936 г.; Риглер Иосиф Валентинович – 1936–1937 гг.; Герр Евгения Моисеевна – 1937 г. – до октября 1938 г.; Претцер Р. – октябрь–ноябрь 1938 г. (за ответственного редактора); Фадеева Татьяна Александровна – с 15 ноября 1938 г. и до закрытия газеты в 1941 г.БОльшую часть газетной площади занимали официальные материалы партийных и советских органов, общественных организаций, мероприятия по выполнению решений партии и правительства, описания различных хозяйственно-политических кампаний и т.п.В субботнем номере «Nachrichten» (№204) от 30 августа 1941 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев