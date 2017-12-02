«МАЯК» Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 13 раз «МАЯК» – многотиражная газета Саратовского завода автономных источников тока.

С созданием в 1976 г. объединения «Маяк», в которое вошли три предприятия – завод свинцовых аккумуляторов, завод щелочных аккумуляторов и научно-исследовательский институт химических источников тока, – двухстраничная многотиражка завода свинцовых аккумуляторов стала выходить на 4-х страницах с тем же названием «Маяк». Первым её редактором была Тамара Синицына, а корреспондентами — Евгения Балак и Татьяна Венедиктова. Редакция располагалась на головном предприятии — заводе щелочных аккумуляторов. В начале 1980-х гг. её недолго возглавлял Д.С. Синютин, а с 1982 г. – Евгения Балак.

Газета стала школой для работавших в разные годы в её редакции корреспондентов: В.Н. Леднёвой, Т.В. Талалаевой, О.В. Клюкиной, Т.В. Вардугиной и других. Фотокорреспондентом все годы был Геннадий Сафронов. Машинистка тоже не менялась: сотни страниц печатного текста, разбирая очень разные почерки, набрала за 20 с лишним лет Татьяна Косырева.

Газета выходила еженедельно, освещая самые разные направления жизни коллектива: качество выпускаемой продукции, творческий поиск рационализаторов и изобретателей, итоги социалистического соревнования, результаты рейдов народных контролёров, собрания и конференции, работу партийного, профсоюзного и комсомольского комитетов.

Заданный ритм был чётко отлажен, так что даже пришедшие перемены не остановили выпуск газеты. А по ней ударили дважды. В первый раз, когда упразднили объединение и название «Маяк» ушло туда, откуда пришло: на завод свинцовых аккумуляторов. Второй — в период экономических трудностей, когда разбилась прежняя идеология, а с ней тихо ушли в небытие многие многотиражки.

Однако руководство предприятия решило сохранить газету. Теперь она получила название «Источник» и стала двухполосной. Она продолжила выполнение главной задачи: отражать жизнь коллектива, жить заботами каждого работника. Её рекдактором до 2005 г. была Евгения Балак. Через год после её ухода газета прекратила своё существование.









