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31-октября-2017 — прочитано 163 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЕРМАКОВА Светлана Олеговна
ЕРМАКОВА Светлана Олеговна – журналист.
Родилась в 1956 г. в г. Пермь.
По окончании в 1975 г. Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова работал в сборочном цехе Пермского моторостроительного завода. В 1981 г. окончила вечернее отделение филологического факультета Пермского госуниверситета им. А.М. Горького. Незадолго до этого переехала в г. Энгельс Саратовской области, где работала воспитателем в детском саду.
С 1984 г. – корреспондент заводского радио ОАО «Химволокно». Сотрудничает с редакциями заводской многотиражной газеты «Энгельсский химик», городских газет «Наше слово» и «Новая газета», где, помимо журналистских материалов, публиковала свои стихи и прозу. С 1999 г., – по совместительству, выпускающий редактор многотиражной газеты «Энгельсский капрон».
В 2004–2005 гг. – редактор литературного агентства ООО «Софит-принт», а в 2005–2011 гг. – редактор литературного агентства ООО «Абсолют-Юни».
На счету Ермаковой – более сорока изданий на самые разные научно-популярные темы. Кроме того, она – автор сборников стихов и прозы «У Судьбы на ладони», «Прикосновение» и «Сила любви». На её стихи написано несколько песен саратовскими композиторами.