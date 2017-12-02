ЕРМАКОВА Светлана Олеговна Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 15 раз ЕРМАКОВА Светлана Олеговна – журналист.

Родилась в 1956 г. в г. Пермь.

По окончании в 1975 г. Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова работал в сборочном цехе Пермского моторостроительного завода. В 1981 г. окончила вечернее отделение филологического факультета Пермского госуниверситета им. А.М. Горького. Незадолго до этого переехала в г. Энгельс Саратовской области, где работала воспитателем в детском саду.

С 1984 г. – корреспондент заводского радио ОАО «Химволокно». Сотрудничает с редакциями заводской многотиражной газеты «Энгельсский химик», городских газет «Наше слово» и «Новая газета», где, помимо журналистских материалов, публиковала свои стихи и прозу. С 1999 г., – по совместительству, выпускающий редактор многотиражной газеты «Энгельсский капрон».

В 2004–2005 гг. – редактор литературного агентства ООО «Софит-принт», а в 2005–2011 гг. – редактор литературного агентства ООО «Абсолют-Юни».

На счету Ермаковой – более сорока изданий на самые разные научно-популярные темы. Кроме того, она – автор сборников стихов и прозы «У Судьбы на ладони», «Прикосновение» и «Сила любви». На её стихи написано несколько песен саратовскими композиторами.



– журналист.Родилась в 1956 г. в г. Пермь.По окончании в 1975 г. Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова работал в сборочном цехе Пермского моторостроительного завода. В 1981 г. окончила вечернее отделение филологического факультета Пермского госуниверситета им. А.М. Горького. Незадолго до этого переехала в г. Энгельс Саратовской области, где работала воспитателем в детском саду.С 1984 г. – корреспондент заводского радио ОАО «Химволокно». Сотрудничает с редакциями заводской многотиражной газеты «Энгельсский химик», городских газет «Наше слово» и «Новая газета», где, помимо журналистских материалов, публиковала свои стихи и прозу. С 1999 г., – по совместительству, выпускающий редактор многотиражной газеты «Энгельсский капрон».В 2004–2005 гг. – редактор литературного агентства ООО «Софит-принт», а в 2005–2011 гг. – редактор литературного агентства ООО «Абсолют-Юни».На счету Ермаковой – более сорока изданий на самые разные научно-популярные темы. Кроме того, она – автор сборников стихов и прозы «У Судьбы на ладони», «Прикосновение» и «Сила любви». На её стихи написано несколько песен саратовскими композиторами.