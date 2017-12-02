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«ДОЙЧЕ ШТИММЕН»
«ДОЙЧЕ ШТИММЕН» («Deutsche Stimmen aus dem Wolgagebiete» – «Немецкие голоса из Поволжья») – еженедельная религиозная газета на немецком языке.
Издавалась Народным союзом немецких католиков Поволжья с 18 июня 1917 г. по 22 марта 1918 г. сначала в Саратове, затем в с. Мариенталь Новоузенского уезда Самарской губернии (теперь – территория Саратовской области).
Редакция газеты находилась при католической духовной семинарии в Саратове. Фактическим редактором являлся прелат Иосиф Крушинский, временно занимавший должность заместителя главного редактора. Печаталась в типографии «Г.Х. Шельгорн и Кº». С осени 1917 г. издавалась в с. Мариенталь в собственной типографии Народного союза немецких католиков Поволжья. Редакторами в этот период были патер Августин Баумтрог и сын торгового агента Флориан Клейн, являвшийся председателем правления Народного союза немецких католиков Поволжья.
Совместно с газетой «Saratower Deutsche Volkszeitung» («Саратовская народная газета»), издававшейся Центральным Комитетом немцев Поволжья (с августа 1917 г. – Центральное бюро немцев Поволжья), вела коалиционную публицистическую борьбу против социалистов с. Екатериненштадта (теперь г. Маркс) и их печатного органа, газеты «Der Kolonist», издаваемой с апреля 1917 г. в Екатериненштадте под руководством учителя Адама Эмиха.
Закрыта 22 марта 1918 г. Мариентальским (Тонкошуровским) волостным Советом на основании приказа Новоузенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После этого некоторое время продолжала выходить под названием «Der Landwirt» («Фермер»). Закрыта окончательно летом 1918 г.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев