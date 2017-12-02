ДАВИДЕНКО Наталия Васильевна Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 16 раз ДАВИДЕНКО Наталия Васильевна – журналист.

Родилась 22 апреля 1948 г. в Саратове.

С 1968 г. – внештатный корреспондент детской редакции областного телевидения. По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского – корреспондент газеты «Вперёд» Федоровского района Саратовской области. С 1973 г. – младший редактор Саратовского комитета по телевидению и радиовещанию.

В 1976–1992 гг. – заведующая отделом радиоинформации, в 1992–2006 гг. – редактор газеты «Ленинское знамя» в г. Аткарск Саратовской области, одновременно возглавляя редакцию газеты «Кросс» корпорации «Саратовптица». Как редактор «Аткарской газеты», Давиденко смогла добиться изменений не только содержательной стороны публикаций, их подачи, но и внешнего оформления газеты. Сделав ставку на кадры способных, ищущих журналистов и технических работников, несмотря на определённые финансовые и кадровые трудности, она, одной из первых среди районных, перевела газету на компьютерный набор и вёрстку. Активная жизненная позиция руководителя, постоянный поиск новых форм подачи материалов и жанрового разнообразия публикаций, стремление к совершенствованию редакционно-издательского процесса способствовали главному – повышению интереса читателей к изданию. В результате в 1997 г. газета вышла тиражом в 770 тыс. экземпляров, на 120 тыс. больше, чем в 1996 г.

В 2006–2012 гг. – собственный корреспондент «Саратовской областной газеты».

Давиденко – активная общественница. В 2001 г. она избиралась депутатом Аткарского районного собрания. В 1996–2010 гг. – помощник депутата областной Думы В.Н. Санталова. В 2005–2016 гг. – помощник депутата Аткарского муниципального собрания В.Ф. Томарева. Сегодня она – член Общественного совета Аткарского МР, Общественного совета при отделе МВД России по Аткарскому району, Общественного совета при министерстве информации и печати Саратовской области, заместитель председателя регионального отделения ВООО «Союз женщин России». В 2015 г. за личный вклад в развитие женского движения Саратовской области награждена Памятной медалью Союза женщин России.

Член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры России. Неоднократно поощрялась и награждалась как на местном, так и на региональном, российском уровнях. Дважды, в 1972 и 1995 гг., признавалась лучшим журналистом области, лауреатом Диплома «Золотое перо». В 2003 г. награждена Почётным знаком губернатора «За любовь к родной земле».

– журналист.Родилась 22 апреля 1948 г. в Саратове.С 1968 г. – внештатный корреспондент детской редакции областного телевидения. По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского – корреспондент газеты «Вперёд» Федоровского района Саратовской области. С 1973 г. – младший редактор Саратовского комитета по телевидению и радиовещанию.В 1976–1992 гг. – заведующая отделом радиоинформации, в 1992–2006 гг. – редактор газеты «Ленинское знамя» в г. Аткарск Саратовской области, одновременно возглавляя редакцию газеты «Кросс» корпорации «Саратовптица». Как редактор «Аткарской газеты», Давиденко смогла добиться изменений не только содержательной стороны публикаций, их подачи, но и внешнего оформления газеты. Сделав ставку на кадры способных, ищущих журналистов и технических работников, несмотря на определённые финансовые и кадровые трудности, она, одной из первых среди районных, перевела газету на компьютерный набор и вёрстку. Активная жизненная позиция руководителя, постоянный поиск новых форм подачи материалов и жанрового разнообразия публикаций, стремление к совершенствованию редакционно-издательского процесса способствовали главному – повышению интереса читателей к изданию. В результате в 1997 г. газета вышла тиражом в 770 тыс. экземпляров, на 120 тыс. больше, чем в 1996 г.В 2006–2012 гг. – собственный корреспондент «Саратовской областной газеты».Давиденко – активная общественница. В 2001 г. она избиралась депутатом Аткарского районного собрания. В 1996–2010 гг. – помощник депутата областной Думы В.Н. Санталова. В 2005–2016 гг. – помощник депутата Аткарского муниципального собрания В.Ф. Томарева. Сегодня она – член Общественного совета Аткарского МР, Общественного совета при отделе МВД России по Аткарскому району, Общественного совета при министерстве информации и печати Саратовской области, заместитель председателя регионального отделения ВООО «Союз женщин России». В 2015 г. за личный вклад в развитие женского движения Саратовской области награждена Памятной медалью Союза женщин России.Член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры России. Неоднократно поощрялась и награждалась как на местном, так и на региональном, российском уровнях. Дважды, в 1972 и 1995 гг., признавалась лучшим журналистом области, лауреатом Диплома «Золотое перо». В 2003 г. награждена Почётным знаком губернатора «За любовь к родной земле».