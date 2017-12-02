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БЕККЕР Филипп
БЕККЕР Филипп (Philipp Becker) – священник.
Родился 15 августа 1868 г. в с. Зельц (Одесса).
Окончил Тираспольскую римско-католическую духовную семинарию в Саратове (1884–1891 гг.)
18 августа 1891 г. возведён в сан священника. Около года был филиалистом (помощником ксендза) в с. Фрейденфельд, церковный приход Гейдельберг. В 1892 г. (10 месяцев) – филиалист в с. Блюменфельд (Одесса). В 1893–1895 гг. – администратор в с. Караульный Буерак (Келлер) в Поволжье.
В 1895–1898 гг. – администратор в с. Цуг (Поволжье). Одновременно работал вторым учителем в школе.
2 августа 1898 г. – 8 июня 1903г. – администратор в с. Катериненталь (Одесса). Здесь инициировал организацию кооператива, первого в Березанской волости; основал общество книголюбов и побуждал общину разводить виноградники; консультировал колонистов по поводу того, как успешно возделывать «вельшкорн» (сорт кукурузы). 19 марта 1901 г. возведён в сан пастора.
В 1904–1906 гг. – пастор и декан в с. Екатериненштадт (теперь г. Маркс Саратовской области).
С августа 1906 г. – редактор журнала «Klemens» в Саратове (до перевода журнала в Одессу в 1907 г.) В 1907–1908 гг. – редактор ежедневной газеты «Deutsche Rundschau» («Немецкое обозрение») и приложения «Klemens» в Одессе. В 1908–1914 гг. – законоучитель при римско-католической приходской церкви в Одессе. Дальнейшая судьба неизвестна.
Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев