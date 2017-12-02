БАХ (Bach) Франц Иоганнович Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 11 раз БАХ (Bach) Франц Иоганнович (19 октября 1885 г. – 23 мая 1942 г.) – прозаик, поэт, редактор, педагог, общественный деятель.

Родился в с. Крутояровка (Граф), Новоузенского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. После окончания начальной школы в 1897 г. поступил в Саратовскую римско-католическую духовную семинарию. В 1902 г. исключён из семинарии. После этого работал помощником аптекаря в Одессе.

В 1909 г. сдал экзамен на звание учителя начальной школы. В 1-ю мировую войну был отправлен на турецкий фронт. Приветствовал февральскую и октябрьскую революции 1917 г. Принимал участие в Гражданской войне в рядах Красной Армии. Был членом революционного трибунала. После окончания Гражданской войны занимался литературной, журналистской и педагогической деятельностью.

В конце 1920-х гг. преподавал немецкий язык и литературу в Зельманском педагогическом техникуме. Редактировал журнал «Unsere Wirtschaft» («Наша экономика»). В 1930-х гг. преподавал в Интернациональной средней школе в с. Еленендорф (Азербайджан). Редактировал местную газету «Lenins Weg» («Путь Ленина»). Вернувшись на Волгу, занимался литературной деятельностью, издавал учебники, писал пьесы, стихи, статьи, очерки. Участник 1-ой Всесоюзной конференции советско-немецких писателей (21–25 марта 1934 г., Москва). Делегат 1-го Всесоюзного съезда советских писателей (17 августа – 1 сентября 1934 г., Москва). На последнем был избран в члены правления Союза советских писателей от Республики немцев Поволжья.

20 ноября 1936 г. арестован. На момент ареста проживал в г. Баку и работал редактором Бакинской немецкой газеты. 28 апреля 1938 г. приговорён специальной коллегией Верховного суда СССР за антисоветскую агитацию к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер 23 мая 1942 г. в заключении (г. Таштагол, Кемеровская область). Реабилитирован Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР 7 сентября 1956 г.



Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев

(19 октября 1885 г. – 23 мая 1942 г.) – прозаик, поэт, редактор, педагог, общественный деятель.Родился в с. Крутояровка (Граф), Новоузенского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. После окончания начальной школы в 1897 г. поступил в Саратовскую римско-католическую духовную семинарию. В 1902 г. исключён из семинарии. После этого работал помощником аптекаря в Одессе.В 1909 г. сдал экзамен на звание учителя начальной школы. В 1-ю мировую войну был отправлен на турецкий фронт. Приветствовал февральскую и октябрьскую революции 1917 г. Принимал участие в Гражданской войне в рядах Красной Армии. Был членом революционного трибунала. После окончания Гражданской войны занимался литературной, журналистской и педагогической деятельностью.В конце 1920-х гг. преподавал немецкий язык и литературу в Зельманском педагогическом техникуме. Редактировал журнал «Unsere Wirtschaft» («Наша экономика»). В 1930-х гг. преподавал в Интернациональной средней школе в с. Еленендорф (Азербайджан). Редактировал местную газету «Lenins Weg» («Путь Ленина»). Вернувшись на Волгу, занимался литературной деятельностью, издавал учебники, писал пьесы, стихи, статьи, очерки. Участник 1-ой Всесоюзной конференции советско-немецких писателей (21–25 марта 1934 г., Москва). Делегат 1-го Всесоюзного съезда советских писателей (17 августа – 1 сентября 1934 г., Москва). На последнем был избран в члены правления Союза советских писателей от Республики немцев Поволжья.20 ноября 1936 г. арестован. На момент ареста проживал в г. Баку и работал редактором Бакинской немецкой газеты. 28 апреля 1938 г. приговорён специальной коллегией Верховного суда СССР за антисоветскую агитацию к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер 23 мая 1942 г. в заключении (г. Таштагол, Кемеровская область). Реабилитирован Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР 7 сентября 1956 г.Сайт: http://lexikon.wolgadeutsche.net – История волжских немцев