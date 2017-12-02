БАЛАК Евгения Григорьевна Актуально » Летопись — 18-декабря-2017 — прочитано 11 раз БАЛАК Евгения Григорьевна – журналист.

Родилась 24 марта 1943 г. в Саратове.

По окончании в 1960 г. средней школы №84 г. Саратова начала трудовую деятельность на Саратовском авиационном заводе. В 1968 г. окончила вечернее отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, работая во время учёбы на полиграфкомбинате и подшипниковом заводе.

В 1968–1970 гг. – преподаватель русского языка и литературы в школе колхоза им.Калинина.

В 1971–1976 гг. – корреспондент многотиражной газеты на приборомеханическом заводе.

В 1976–2003 гг. – корреспондент многотиражной газеты на заводе щелочных аккумуляторов, общественница: была председателем общества «Знание», политинформатором, членом партийного комитета и профсоюзного комитета.

В 1998–2007 гг. возглавляла совет ветеранов предприятия.

С 2005 г. — заместитель председателя, с 2007 г. – председатель совета ветеранов Заводского района г. Саратова.

Член Союза журналистов РФ. Победитель областного конкурса среди журналистов-ветеранов.

Награждена знаком губернатора «За любовь к Отчизне», юбилейными медалями, почётными грамотами губернатора, главы администрации г. Саратова и Заводского района г. Саратова.

– журналист.Родилась 24 марта 1943 г. в Саратове.По окончании в 1960 г. средней школы №84 г. Саратова начала трудовую деятельность на Саратовском авиационном заводе. В 1968 г. окончила вечернее отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, работая во время учёбы на полиграфкомбинате и подшипниковом заводе.В 1968–1970 гг. – преподаватель русского языка и литературы в школе колхоза им.Калинина.В 1971–1976 гг. – корреспондент многотиражной газеты на приборомеханическом заводе.В 1976–2003 гг. – корреспондент многотиражной газеты на заводе щелочных аккумуляторов, общественница: была председателем общества «Знание», политинформатором, членом партийного комитета и профсоюзного комитета.В 1998–2007 гг. возглавляла совет ветеранов предприятия.С 2005 г. — заместитель председателя, с 2007 г. – председатель совета ветеранов Заводского района г. Саратова.Член Союза журналистов РФ. Победитель областного конкурса среди журналистов-ветеранов.Награждена знаком губернатора «За любовь к Отчизне», юбилейными медалями, почётными грамотами губернатора, главы администрации г. Саратова и Заводского района г. Саратова.