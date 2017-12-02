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31-октября-2017 — прочитано 163 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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БАЛАК Евгения Григорьевна
БАЛАК Евгения Григорьевна – журналист.
Родилась 24 марта 1943 г. в Саратове.
По окончании в 1960 г. средней школы №84 г. Саратова начала трудовую деятельность на Саратовском авиационном заводе. В 1968 г. окончила вечернее отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, работая во время учёбы на полиграфкомбинате и подшипниковом заводе.
В 1968–1970 гг. – преподаватель русского языка и литературы в школе колхоза им.Калинина.
В 1971–1976 гг. – корреспондент многотиражной газеты на приборомеханическом заводе.
В 1976–2003 гг. – корреспондент многотиражной газеты на заводе щелочных аккумуляторов, общественница: была председателем общества «Знание», политинформатором, членом партийного комитета и профсоюзного комитета.
В 1998–2007 гг. возглавляла совет ветеранов предприятия.
С 2005 г. — заместитель председателя, с 2007 г. – председатель совета ветеранов Заводского района г. Саратова.
Член Союза журналистов РФ. Победитель областного конкурса среди журналистов-ветеранов.
Награждена знаком губернатора «За любовь к Отчизне», юбилейными медалями, почётными грамотами губернатора, главы администрации г. Саратова и Заводского района г. Саратова.