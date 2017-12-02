Союз журналистов России
Саратовское отделение

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31-октября-2017 — прочитано 153 раз
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ШУЛЬПИН Иван Васильевич

Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 21 раз
ШУЛЬПИН Иван Васильевич – писатель, переводчик.
Родился 26 февраля 1945 г. в с. Бакуры Екатеринского района Саратовской области
Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Сначала работал в Саратовском обкоме комсомола, затем – в редакции районной газеты Советского района.
В 1969–1972 гг. – учитель русского языка и литературы в Сергиевской средней школе Саратовского района. Писал рассказы и повести. Печатался в коллективных сборниках, газетах и журналах. Принимал участие в работе областных, зональных и Всесоюзных совещаниях молодых писателей. С 1975 г., когда вышла его первая книга «Уклад», работал заведующим отделом краеведения в Приволжском книжном издательстве.
С 1977 г. – литконсультант в Саратовской писательской организации, затем – председатель её правления. За это время напечатал свои рассказы, повести, стихи в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Волга», «Созвездия», «Новая Волга», в газетах «Литературная Россия», «Российский писатель». Написал два литературных сценария, по которым были сняты документальные фильмы.
В 1999 г. организовал и до 2005 г. редактировал альманах «Саратов литературный».
Лауреат премии журнлала «Волга», литературной премии им. М. Алексеева. В 2004 г. награжден Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».
Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.
ШУЛЬПИН Иван Васильевич