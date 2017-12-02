ШУЛЬПИН Иван Васильевич Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 21 раз ШУЛЬПИН Иван Васильевич – писатель, переводчик.

Родился 26 февраля 1945 г. в с. Бакуры Екатеринского района Саратовской области

Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Сначала работал в Саратовском обкоме комсомола, затем – в редакции районной газеты Советского района.

В 1969–1972 гг. – учитель русского языка и литературы в Сергиевской средней школе Саратовского района. Писал рассказы и повести. Печатался в коллективных сборниках, газетах и журналах. Принимал участие в работе областных, зональных и Всесоюзных совещаниях молодых писателей. С 1975 г., когда вышла его первая книга «Уклад», работал заведующим отделом краеведения в Приволжском книжном издательстве.

С 1977 г. – литконсультант в Саратовской писательской организации, затем – председатель её правления. За это время напечатал свои рассказы, повести, стихи в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Волга», «Созвездия», «Новая Волга», в газетах «Литературная Россия», «Российский писатель». Написал два литературных сценария, по которым были сняты документальные фильмы.

В 1999 г. организовал и до 2005 г. редактировал альманах «Саратов литературный».

Лауреат премии журнлала «Волга», литературной премии им. М. Алексеева. В 2004 г. награжден Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».

Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.

– писатель, переводчик.Родился 26 февраля 1945 г. в с. Бакуры Екатеринского района Саратовской областиОкончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Сначала работал в Саратовском обкоме комсомола, затем – в редакции районной газеты Советского района.В 1969–1972 гг. – учитель русского языка и литературы в Сергиевской средней школе Саратовского района. Писал рассказы и повести. Печатался в коллективных сборниках, газетах и журналах. Принимал участие в работе областных, зональных и Всесоюзных совещаниях молодых писателей. С 1975 г., когда вышла его первая книга «Уклад», работал заведующим отделом краеведения в Приволжском книжном издательстве.С 1977 г. – литконсультант в Саратовской писательской организации, затем – председатель её правления. За это время напечатал свои рассказы, повести, стихи в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Волга», «Созвездия», «Новая Волга», в газетах «Литературная Россия», «Российский писатель». Написал два литературных сценария, по которым были сняты документальные фильмы.В 1999 г. организовал и до 2005 г. редактировал альманах «Саратов литературный».Лауреат премии журнлала «Волга», литературной премии им. М. Алексеева. В 2004 г. награжден Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.