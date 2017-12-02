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31-октября-2017 — прочитано 153 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ПЫРКОВ (ВАСИЛЬЦОВ) Иван Владимирович
ПЫРКОВ (ВАСИЛЬЦОВ) Иван Владимирович – писатель, журналист.
Родился в 1972 г. в Ульяновске.
В 1995 г. окончил филологический факультет Саратовского педагогического института, в 1998 г. – аспирантуру, а в 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую жизни и творчеству Гончарова.
Печатался в журналах «Смена», «Наш современник», «Волга», «Волга XXI век», «Сура», «Вестник славянских культур», в газете «Российский писатель», в сборнике «Лучшие стихи года», в российской периодике. Ведущий нескольких газетных колонок в саратовских и российских СМИ: главная тема выступлений – возвращение незаслуженно забытых имён и утраченных духовных ценностей.
Пырков (псевдоним – Васильцов) – автор двух поэтических сборников, литературно-критических статей по истории русской литературы и современному литературному процессу, участник Международных гончаровских научных конференций в Ульяновске, лауреат Международного конкурса «Золотое перо России».
Член Союза писателей и Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент кафедры Русской классической литературы педагогического института СГУ и кафедры русского языка и культуры Саратовской государственной академии права.