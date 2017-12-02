НИКИТИН Юрий Михайлович Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 20 раз НИКИТИН Юрий Михайлович – журналист, писатель.

Родился 25 августа 1935 г. в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).

В 1957 г. окончил Луганское военное училище лётчиков-истребителей. После армии, в 1959–1964 гг., учился на филологическом факультете Саратовского госуниверситета. По его окончании работал ассистентом университетской кафедры советской литературы. В течние двух лет читал студентам спецкурс «Марксизм-ленинизм о печати», работал редактором университетской газеты.

В 1967–1968 гг. трудился в областной газете «Заря молодёжи».

В 1968–1970 гг. – художественный руководитель в Саратовском городском парке культуры и отдыха.

В 1970–1979 гг. заведовал редакцией художественной литературы в Приволжском книжном издательстве.

Писал рассказы. Некоторые из них сначала публиковались в журнале «Волга», газете «Литературная Россия», а затем вышли отдельной книгой. Впоследствии в журналах «Новый мир» и «Волга» публикуются его повести «Голубой карантин», «Время возвращений» и «Событие».

Член Союза писателей СССР, член КПСС, ответственный секретарь Саратовской писательской' организации (1982–1988 гг.)

Лауреат премии журнала «Волга». Награждён Почётным знаком «За культурное шефство над Вооружёнными Силами РСФСР».