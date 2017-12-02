|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 153 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
|
НИКИТИН Юрий Михайлович
НИКИТИН Юрий Михайлович – журналист, писатель.
Родился 25 августа 1935 г. в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).
В 1957 г. окончил Луганское военное училище лётчиков-истребителей. После армии, в 1959–1964 гг., учился на филологическом факультете Саратовского госуниверситета. По его окончании работал ассистентом университетской кафедры советской литературы. В течние двух лет читал студентам спецкурс «Марксизм-ленинизм о печати», работал редактором университетской газеты.
В 1967–1968 гг. трудился в областной газете «Заря молодёжи».
В 1968–1970 гг. – художественный руководитель в Саратовском городском парке культуры и отдыха.
В 1970–1979 гг. заведовал редакцией художественной литературы в Приволжском книжном издательстве.
Писал рассказы. Некоторые из них сначала публиковались в журнале «Волга», газете «Литературная Россия», а затем вышли отдельной книгой. Впоследствии в журналах «Новый мир» и «Волга» публикуются его повести «Голубой карантин», «Время возвращений» и «Событие».
Член Союза писателей СССР, член КПСС, ответственный секретарь Саратовской писательской' организации (1982–1988 гг.)
Лауреат премии журнала «Волга». Награждён Почётным знаком «За культурное шефство над Вооружёнными Силами РСФСР».