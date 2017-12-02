ПАЛЬКИН Николай Егорович Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 17 раз ПАЛЬКИН Николай Егорович (3 апреля 1927 г. – 5 марта 2013 г.) – журналист, поэт.

Родился в с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области.

Во время Великой Отечественной войны работал в авиамастерских в Балашове. В послевоенное время связал свою судьбу с журналистикой. Работал в «Полярной правде» (г. Мурманск), редактировал многотиражку «Больше угля» (г. Караганда), сотрудничал с «Балашовской правдой», саратовскими газетами «Молодой сталинец», «Коммунист».

В 1955 г. окончил Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 1968 г. – Балашовский педагогический институт.

Автор множества поэтических книг. На его стихи написано более ста песен. Их пели хор имени Пятницкого, Волжский, Уральский, Сибирский и Пензенский хоры, такие известные артисты, как Леонид Сметанников, Владимир Трошин, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Ольга Воронец и другие.

Около десяти лет Палькин возглавлял Саратовскую писательскую организацию, в течение семи лет был главным редактором журнала «Волга». За заслуги в развитии советской литературы награждён орденами «Знак Почёта» и Дружбы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Тютчева, литературной премии им. Алексеева. Удостоен Почётного знака «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР». Член Союза писателей СССР. Заслуженного работника Культуры РСФСР. Почётный гражданин Саратова.

(3 апреля 1927 г. – 5 марта 2013 г.) – журналист, поэт.Родился в с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области.Во время Великой Отечественной войны работал в авиамастерских в Балашове. В послевоенное время связал свою судьбу с журналистикой. Работал в «Полярной правде» (г. Мурманск), редактировал многотиражку «Больше угля» (г. Караганда), сотрудничал с «Балашовской правдой», саратовскими газетами «Молодой сталинец», «Коммунист».В 1955 г. окончил Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 1968 г. – Балашовский педагогический институт.Автор множества поэтических книг. На его стихи написано более ста песен. Их пели хор имени Пятницкого, Волжский, Уральский, Сибирский и Пензенский хоры, такие известные артисты, как Леонид Сметанников, Владимир Трошин, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Ольга Воронец и другие.Около десяти лет Палькин возглавлял Саратовскую писательскую организацию, в течение семи лет был главным редактором журнала «Волга». За заслуги в развитии советской литературы награждён орденами «Знак Почёта» и Дружбы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Тютчева, литературной премии им. Алексеева. Удостоен Почётного знака «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР». Член Союза писателей СССР. Заслуженного работника Культуры РСФСР. Почётный гражданин Саратова.