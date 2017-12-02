НАПОЛОВА Таисия Тарасовна Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 19 раз НАПОЛОВА Таисия Тарасовна – журналист, писатель, литературный критик.

Родилась в 1924 году в с. Тиминовичи Черниговской области.

По образованию педагог. Учительствовать начала в Сибири (с. Крестики Оконешниковского района Омской области, затем Ярковская средняя школа Тюменской области).

В сентябре 1943 г., по путевке Омского обкома комсомола, была направлена в распоряжение ЦК комсомола Украины, находившегося в то время в Харькове. Оттуда с группой земляков была командирована в Чернигов, где начала работать в отделе партийной жизни областной газеты «Деснянская правда». В начале 1945 г. в составе бригады «Комсомольской правды» выехала в Сталинградскую область. Её корреспонденции и очерки были посвящены преимущественно теме восстановления народного хозяйства. Работая в «Комсомольской правде», окончила Центральные газетные курсы при ЦК ВКП(б).

В 1947 г. переехала в Омск, где продолжала заниматься журналистской деятельностью. В 1951 г. заищает кандидатскую диссертацию в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена и работает сначала в Свердловском, затем в Глазовском педагогических институтах.

С 1960 г. – доцент, затем профессор, заведующая кафедрой советской литературы Cаратовского педагогического института.

К тому времени Наполова уже опубликовала несколько литературно-кртических статей и рецензий в журналах «Звезда» и «Нева». Продолжает она заниматься литературной критикой и в Саратове, публикуясь в журнале «Волга». Она – автор романа «Несчастливый брат мой».

Член Союза писателей СССР. Награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, медалью «За трудовую доблесть».

