Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Исключены из членов СЖР в соответствии с Уставом
Актуально » Главные новости » Читать...
ЯВЧУНОВСКИЙ Яков Исаакович
Актуально » Летопись » Читать...
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич
Актуально » Летопись » Читать...
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 153 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
Все конкурсы!

МИЛОВАНОВ Николай Евгеньевич

Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 19 раз
МИЛОВАНОВ Николай Евгеньевич (9 ноября 1927 г. – 16 сентября 1981 г.) – поэт, переводчик,
Родился в г. Нижний Баскунчак Астраханской области.
В 1944 г. ушёл добровольцем на фронт. В 1945 г. был демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны. В послевоенные годы сотрудничал в газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
С 1960 г. занимался профессиональной литературной деятельностью в области художественного перевода поэзии народов СССР, сочетая её с собственным поэтическим творчеством. Его стихи печатались в периодических изданиях. Автор сборника «Преодоление».
Член Союза писателей СССР.
Умер в Саратове.