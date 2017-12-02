МИЛОВАНОВ Николай Евгеньевич Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 19 раз МИЛОВАНОВ Николай Евгеньевич (9 ноября 1927 г. – 16 сентября 1981 г.) – поэт, переводчик,

Родился в г. Нижний Баскунчак Астраханской области.

В 1944 г. ушёл добровольцем на фронт. В 1945 г. был демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны. В послевоенные годы сотрудничал в газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

С 1960 г. занимался профессиональной литературной деятельностью в области художественного перевода поэзии народов СССР, сочетая её с собственным поэтическим творчеством. Его стихи печатались в периодических изданиях. Автор сборника «Преодоление».

Член Союза писателей СССР.

Умер в Саратове.