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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 153 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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МИЛОВАНОВ Николай Евгеньевич
МИЛОВАНОВ Николай Евгеньевич (9 ноября 1927 г. – 16 сентября 1981 г.) – поэт, переводчик,
Родился в г. Нижний Баскунчак Астраханской области.
В 1944 г. ушёл добровольцем на фронт. В 1945 г. был демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны. В послевоенные годы сотрудничал в газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
С 1960 г. занимался профессиональной литературной деятельностью в области художественного перевода поэзии народов СССР, сочетая её с собственным поэтическим творчеством. Его стихи печатались в периодических изданиях. Автор сборника «Преодоление».
Член Союза писателей СССР.
Умер в Саратове.