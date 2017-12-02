|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 153 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
|
МЕРЕНЧЕНКО Михаил Петрович
МЕРЕНЧЕНКО Михаил Петрович (24 июля 1945 г. – 2016 г.) – писатель, издатель.
Родился в Саратове.
Окончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
В 1979 г.– участник 7-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Издавался в Приволжском книжном издательстве, в издательстве «Молодая гвардия». Публиковался в ежедневнике «Литературная Россия», в журналах «Южная звезда», «Волга – XXI век». Автор двух книг прозы.
С 1992 г. – исполнительный директор в издательствах «Детская книга» и «Надежда». Организатор издательств «Сателлит» и «Саратовский писатель», где он работал главным редактором и где были изданы более 300 наименований книг, преимущественно молодых и начинающих авторов.
Лауреат всероссийских литературных конкурсов им В.М. Шукшина и им. М.А. Алексеева.