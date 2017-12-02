МЕРЕНЧЕНКО Михаил Петрович Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 20 раз

Родился в Саратове.

Окончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

В 1979 г.– участник 7-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Издавался в Приволжском книжном издательстве, в издательстве «Молодая гвардия». Публиковался в ежедневнике «Литературная Россия», в журналах «Южная звезда», «Волга – XXI век». Автор двух книг прозы.

С 1992 г. – исполнительный директор в издательствах «Детская книга» и «Надежда». Организатор издательств «Сателлит» и «Саратовский писатель», где он работал главным редактором и где были изданы более 300 наименований книг, преимущественно молодых и начинающих авторов.

Лауреат всероссийских литературных конкурсов им В.М. Шукшина и им. М.А. Алексеева.

МЕРЕНЧЕНКО Михаил Петрович (24 июля 1945 г. – 2016 г.) – писатель, издатель.Родился в Саратове.Окончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.В 1979 г.– участник 7-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Издавался в Приволжском книжном издательстве, в издательстве «Молодая гвардия». Публиковался в ежедневнике «Литературная Россия», в журналах «Южная звезда», «Волга – XXI век». Автор двух книг прозы.С 1992 г. – исполнительный директор в издательствах «Детская книга» и «Надежда». Организатор издательств «Сателлит» и «Саратовский писатель», где он работал главным редактором и где были изданы более 300 наименований книг, преимущественно молодых и начинающих авторов.Лауреат всероссийских литературных конкурсов им В.М. Шукшина и им. М.А. Алексеева.