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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 153 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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МАСЯН Владимир Васильевич
МАСЯН Владимир Васильевич – писатель, публицист, издатель.
Родился в 1947 г. в Саратове.
Окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета. Служил офицером в Забайкалье и Монголии. Заочно учился в аспирантуре, работал корреспондентом на радио и телевидении. Более двадцати лет занимался издательской деятельностью, пройдя все ступени от редактора до генерального директора. Автор нескольких книг прозы и публицистики.
Член Союза писателей России, председатель Саратовского регионального отделения. Лауреат литературных премий им.М.Алексеева и международной премии «Имперская культура» им.Э. Володина. Заслуженный работник культуры РФ.