МАСЯН Владимир Васильевич Актуально » Летопись — 11-декабря-2017 — прочитано 19 раз МАСЯН Владимир Васильевич – писатель, публицист, издатель.

Родился в 1947 г. в Саратове.

Окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета. Служил офицером в Забайкалье и Монголии. Заочно учился в аспирантуре, работал корреспондентом на радио и телевидении. Более двадцати лет занимался издательской деятельностью, пройдя все ступени от редактора до генерального директора. Автор нескольких книг прозы и публицистики.

Член Союза писателей России, председатель Саратовского регионального отделения. Лауреат литературных премий им.М.Алексеева и международной премии «Имперская культура» им.Э. Володина. Заслуженный работник культуры РФ.

– писатель, публицист, издатель.Родился в 1947 г. в Саратове.Окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета. Служил офицером в Забайкалье и Монголии. Заочно учился в аспирантуре, работал корреспондентом на радио и телевидении. Более двадцати лет занимался издательской деятельностью, пройдя все ступени от редактора до генерального директора. Автор нескольких книг прозы и публицистики.Член Союза писателей России, председатель Саратовского регионального отделения. Лауреат литературных премий им.М.Алексеева и международной премии «Имперская культура» им.Э. Володина. Заслуженный работник культуры РФ.