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ЛОБКОВ Николай Васильевич
ЛОБКОВ Николай Васильевич (8 декабря 1925 г. – 4 ноября 2009 г.) – журналист.
Родился в с. Горюши Хвалынского района Саратовской области. Писать газетные заметки начал ещё в школьные годы. Окончил филологический факультет СГУ.
С 1953 г. – собственный корреспондент Саратовской областной газеты «Коммунист» по Петровскому и Энгельсскому районам, с 1979 г. – заведующий отделом писем редакции. В 1991–2004 гг. – литературный сотрудник редакции газеты «Саратовские вести». Лобков по праву считается летописцем развития мелиорации и орошаемого земледелия в приволжских районах Саратовской области. Автор более 70 очерков об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, опубликованных в периодической печати и книгах-сборниках.
Лауреат журналистского творческого конкурса «Золотое перо», премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики (2003 г.) Имеет государственные награды.
Член Союза журналистов России, ветеран труда, Заслуженный работник культуры РФСР.