ЯВЧУНОВСКИЙ Яков Исаакович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 28 раз ЯВЧУНОВСКИЙ Яков Исаакович (10 января 1922 г. – 8 октября1988 г.) – журналист, литературный и театральный критик.

Родился в г. Сумы (Украина).

В 1946 г. окончил ЛГУ по специальности филолог-литературовед. В 1946–1962 гг. работал журналистом. С 1962 г. преподавал в СГУ им. Н. Г. Чернышевского.

Явчуновский – инициатор и организатор подготовки журналистов на филологическом факультете СГУ. Им разработаны специальные курсы для журналистов, система практических занятий.

В списке научных трудов Явчуновского – 8 монографий. Он – автор более 60 статей в саратовских газетах, журналах «Театр», «Литературное обозрение», «Волга», «Вопросы литературы».

Доктор филологических наук. Член Союза журналистов СССР.

(10 января 1922 г. – 8 октября1988 г.) – журналист, литературный и театральный критик.Родился в г. Сумы (Украина).В 1946 г. окончил ЛГУ по специальности филолог-литературовед. В 1946–1962 гг. работал журналистом. С 1962 г. преподавал в СГУ им. Н. Г. Чернышевского.Явчуновский – инициатор и организатор подготовки журналистов на филологическом факультете СГУ. Им разработаны специальные курсы для журналистов, система практических занятий.В списке научных трудов Явчуновского – 8 монографий. Он – автор более 60 статей в саратовских газетах, журналах «Театр», «Литературное обозрение», «Волга», «Вопросы литературы».Доктор филологических наук. Член Союза журналистов СССР.