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31-октября-2017 — прочитано 126 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЯВЧУНОВСКИЙ Яков Исаакович
ЯВЧУНОВСКИЙ Яков Исаакович (10 января 1922 г. – 8 октября1988 г.) – журналист, литературный и театральный критик.
Родился в г. Сумы (Украина).
В 1946 г. окончил ЛГУ по специальности филолог-литературовед. В 1946–1962 гг. работал журналистом. С 1962 г. преподавал в СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
Явчуновский – инициатор и организатор подготовки журналистов на филологическом факультете СГУ. Им разработаны специальные курсы для журналистов, система практических занятий.
В списке научных трудов Явчуновского – 8 монографий. Он – автор более 60 статей в саратовских газетах, журналах «Театр», «Литературное обозрение», «Волга», «Вопросы литературы».
Доктор филологических наук. Член Союза журналистов СССР.