Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 126 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич

Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 28 раз
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (14 [26] января 1891 г. – 31 августа 1967 г.) – писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф..
Родился в Киеве. В 1905–1907 гг. принимал участие в работе подпольной большевистской организации. Эмигрировав во Францию, выпустил первый поэтический сборник, переводил французских поэтов. В 1914–1917 гг. – корреспондент газет на Западном фронте. С 1923 г. – корреспондент газеты «Известия» во Франции. С начала 1930-х гг. постоянно проживал в СССР. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, написал около 3 тыс. статей. Впервые посетил Саратов в декабре 1941 г. Присутствовал на параде польских войск в окрестностях Саратова, побывал на спектакле эвакуированного МХАТа. В 1951 г. был избран депутатом Верховного Совета РСФСР от Энгельсского избирательного округа. В 1951–1953 гг. часто приезжал в Энгельс и Саратов, где встречался с жителями, студентами СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
Дважды лауреат Сталинской премия первой степени за романы «Падение Парижа» и «Буря», Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами».
Умер в Москве.
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич