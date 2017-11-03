ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 28 раз ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (14 [26] января 1891 г. – 31 августа 1967 г.) – писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф..

Родился в Киеве. В 1905–1907 гг. принимал участие в работе подпольной большевистской организации. Эмигрировав во Францию, выпустил первый поэтический сборник, переводил французских поэтов. В 1914–1917 гг. – корреспондент газет на Западном фронте. С 1923 г. – корреспондент газеты «Известия» во Франции. С начала 1930-х гг. постоянно проживал в СССР. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, написал около 3 тыс. статей. Впервые посетил Саратов в декабре 1941 г. Присутствовал на параде польских войск в окрестностях Саратова, побывал на спектакле эвакуированного МХАТа. В 1951 г. был избран депутатом Верховного Совета РСФСР от Энгельсского избирательного округа. В 1951–1953 гг. часто приезжал в Энгельс и Саратов, где встречался с жителями, студентами СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Дважды лауреат Сталинской премия первой степени за романы «Падение Парижа» и «Буря», Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами».

Умер в Москве.

(14 [26] января 1891 г. – 31 августа 1967 г.) – писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф..Родился в Киеве. В 1905–1907 гг. принимал участие в работе подпольной большевистской организации. Эмигрировав во Францию, выпустил первый поэтический сборник, переводил французских поэтов. В 1914–1917 гг. – корреспондент газет на Западном фронте. С 1923 г. – корреспондент газеты «Известия» во Франции. С начала 1930-х гг. постоянно проживал в СССР. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, написал около 3 тыс. статей. Впервые посетил Саратов в декабре 1941 г. Присутствовал на параде польских войск в окрестностях Саратова, побывал на спектакле эвакуированного МХАТа. В 1951 г. был избран депутатом Верховного Совета РСФСР от Энгельсского избирательного округа. В 1951–1953 гг. часто приезжал в Энгельс и Саратов, где встречался с жителями, студентами СГУ им. Н.Г. Чернышевского.Дважды лауреат Сталинской премия первой степени за романы «Падение Парижа» и «Буря», Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами».Умер в Москве.