Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 126 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЧУДИН Виктор Фёдорович

Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 26 раз
ЧУДИН Виктор Фёдорович – художник.
Родился 8 марта 1936 г. в с. Донгуз Балтайского района Саратовской области. В 1953–1957 гг. учился в Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова. В 1961–1965 гг. работал художником в газете «Знамя Победы» в Польше. Участник городских, областных и региональных выставок с 1957 г. Персональные выставки состоялись в 1972 в Москве, в 1987, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006, 2008 и 2009 гг. – в Саратове. Его работы представлены в собраниях Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, музеев Саратова и области, в частных коллекциях России и за рубежом.
ЧУДИН Виктор Фёдорович