ЧИБРЯКОВ Юрий Александрович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 26 раз ЧИБРЯКОВ Юрий Александрович – писатель, киносценарист, кинорежиссер-документалист.

Родился 5 декабря 1931 г. в Саратове.

В 1957 г. окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1957–1958 гг. – редактор Новосибирской студии кинохроники. В 1958–1961 гг. – редактор, старший редактор Нижне-Волжской студии кинохроники. С 1961 г. работал сценаристом и режиссёром по договорам с другими киностудиями. Автор 75 реализованных документальных сценариев. Около двадцати фильмов снял как режиссер.

Лауреат нескольких всесоюзных, всероссийских и международных сценарных конкурсов. Первая серьёзная награда – диплом II-го Всесоюзного кинофестиваля «За режиссёрский дебют» за фильм «Здравствуйте, девушки!» (Киев, 1966 г.) За сценарий художественного фильма «Стоянка три часа» (Мосфильм, 1974 г., режиссёр А. Светлов) получил премию Всесоюзного конкурса на лучший сценарий художественного фильма. «Приз Эйзенштейна» за сценарий «Ангел в аду» на Первом российско-немецком конкурсе в 1993 г. Сценарий «Алмазный крест» получил одновременно премии на международных конкурсах в Москве и Киеве. Отснято около 30% материала, но постановка сорвалась из-за событий на Майдане. Сценарий «Эскадра» получил премию на конкурсе Фонда кино в 2015 г.

– писатель, киносценарист, кинорежиссер-документалист.Родился 5 декабря 1931 г. в Саратове.В 1957 г. окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1957–1958 гг. – редактор Новосибирской студии кинохроники. В 1958–1961 гг. – редактор, старший редактор Нижне-Волжской студии кинохроники. С 1961 г. работал сценаристом и режиссёром по договорам с другими киностудиями. Автор 75 реализованных документальных сценариев. Около двадцати фильмов снял как режиссер.Лауреат нескольких всесоюзных, всероссийских и международных сценарных конкурсов. Первая серьёзная награда – диплом II-го Всесоюзного кинофестиваля «За режиссёрский дебют» за фильм «Здравствуйте, девушки!» (Киев, 1966 г.) За сценарий художественного фильма «Стоянка три часа» (Мосфильм, 1974 г., режиссёр А. Светлов) получил премию Всесоюзного конкурса на лучший сценарий художественного фильма. «Приз Эйзенштейна» за сценарий «Ангел в аду» на Первом российско-немецком конкурсе в 1993 г. Сценарий «Алмазный крест» получил одновременно премии на международных конкурсах в Москве и Киеве. Отснято около 30% материала, но постановка сорвалась из-за событий на Майдане. Сценарий «Эскадра» получил премию на конкурсе Фонда кино в 2015 г.