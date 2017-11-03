СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙВалентин Александрович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 26 раз СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ (псевдоним, настоящая фамилия Смирнов, до 1924 г. – псевдоним Смирнов-Симбирский) Валентин Александрович (11 августа 1897 г. – 18 октября 1982 г.) – журналист, писатель.

Родился в Сенгилеевской слободе Симбирской губернии (ныне г. Сенгилей Ульяновской области).

А 1915 г. окончил Симбирское ремесленное училище, в 1932 г. – редакторские курсы при ЦК ВКП(б) в Москве. Работал в Оренбурге, Симбирске, затем, с 1919 г., – в г. Алатырь, в Чувашии. Принимал участие в издании журналов «Почтовый муравейник» и «Факел», работал заведующим уездным отделением РОСТа. В 1923–1929 гг. – редактор уездной (с 1925 г. –республиканской) «Трудовой газеты», в 1929–1930 г. – редактор газеты «Красная Чувашия», с 1932 г. – газеты «Саратовский рабочий» и альманаха «Литературный Саратов».

Организатор и редактор Саратовского книжного издательства, председатель Саратовского областного отделения союза советских писателей. В 1938–1947 гг. – заведующий литературной частью Саратовского драматического театра. Писал стихи, очерки, фельетоны и рассказы. В 1950–1970-е гг. изданы его историко-революционные произведения: драмы о Н.Г. Чернышевском («Великая жизнь», «Чернышевский», «Великий демократ»), А.Н. Радищеве («Сын Отечества»), революционном движении в Поволжье, повесть «Зарево над Волгой» и стихотворения.

Член Союза писателей СССР.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.

Умер в Саратове.

(псевдоним, настоящая фамилия Смирнов, до 1924 г. – псевдоним Смирнов-Симбирский) Валентин Александрович (11 августа 1897 г. – 18 октября 1982 г.) – журналист, писатель.Родился в Сенгилеевской слободе Симбирской губернии (ныне г. Сенгилей Ульяновской области).А 1915 г. окончил Симбирское ремесленное училище, в 1932 г. – редакторские курсы при ЦК ВКП(б) в Москве. Работал в Оренбурге, Симбирске, затем, с 1919 г., – в г. Алатырь, в Чувашии. Принимал участие в издании журналов «Почтовый муравейник» и «Факел», работал заведующим уездным отделением РОСТа. В 1923–1929 гг. – редактор уездной (с 1925 г. –республиканской) «Трудовой газеты», в 1929–1930 г. – редактор газеты «Красная Чувашия», с 1932 г. – газеты «Саратовский рабочий» и альманаха «Литературный Саратов».Организатор и редактор Саратовского книжного издательства, председатель Саратовского областного отделения союза советских писателей. В 1938–1947 гг. – заведующий литературной частью Саратовского драматического театра. Писал стихи, очерки, фельетоны и рассказы. В 1950–1970-е гг. изданы его историко-революционные произведения: драмы о Н.Г. Чернышевском («Великая жизнь», «Чернышевский», «Великий демократ»), А.Н. Радищеве («Сын Отечества»), революционном движении в Поволжье, повесть «Зарево над Волгой» и стихотворения.Член Союза писателей СССР.Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.Умер в Саратове.