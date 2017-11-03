СМИЛЕВЕЦ Олег Демьянович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 29 раз СМИЛЕВЕЦ Олег Демьянович (26 февраля 1950 г. – 6 июля 2014 г.) – геолог, краевед.

Родился в Москве.

В 1972 г. окончил геологический факультет СГУ по специальности «геолог-геофизик». Работал в Киевской комплексной геофизической экспедиции (1972–1975 гг.), Саратовской геофизической экспедиции (1975–1977 гг.), а затем в отделе инженерных изысканий института ВНИПИгаздобыча (1977–2003 гг.) После этого занимался преподавательской деятельностью в СГУ и СГТУ. В СГТУ – профессор факультета экологии и сервиса. Смилевец также владел обширной коллекцией минералов, которая легла в основу минералогической экспозиции Музея естествознания СГТУ.

Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Российской экологической академии.

Однако широкую известность Смилевцу принесли гуманитарные исследования. Он – автор книги «Саратов и Достоевский», а также монографии о псевдонимах саратовских писателей и журналистов «Второе имя».