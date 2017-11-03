СЕЛИВАНОВА Марина Юрьевна Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 30 раз СЕЛИВАНОВА Марина Юрьевна – кинорежиссер.

Родилась 30 января 1962 г. в Саратове.

В 1986 г. окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. С 1979 г. работала на Нижне-Волжской студии кинохроники. С 1986 г. – режиссёр, снимала киножурнал «Волжские огни». С 1993 г. работает на ГТРК «Саратов» в должности исполнительного продюсера. Данью уважения к талантливым коллегам по студии кинохроники, жизнь которой она знала изнутри, стала её авторская программа «Кинословарь». Среди её работ 2007 г. – фильмы «Николай Разумовский. Страница века» (сценарий Анны Ховайко) и «Звездный герой», посвящённый Юрию Гагарину (сценарий Алексея Лощинина).

Член Союза кинематографистов.

– кинорежиссер.Родилась 30 января 1962 г. в Саратове.В 1986 г. окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. С 1979 г. работала на Нижне-Волжской студии кинохроники. С 1986 г. – режиссёр, снимала киножурнал «Волжские огни». С 1993 г. работает на ГТРК «Саратов» в должности исполнительного продюсера. Данью уважения к талантливым коллегам по студии кинохроники, жизнь которой она знала изнутри, стала её авторская программа «Кинословарь». Среди её работ 2007 г. – фильмы «Николай Разумовский. Страница века» (сценарий Анны Ховайко) и «Звездный герой», посвящённый Юрию Гагарину (сценарий Алексея Лощинина).Член Союза кинематографистов.