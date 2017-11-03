САФРОНОВ Виктор Николаевич Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 27 раз САФРОНОВ Виктор Николаевич (26 августа 1938 г. – 22 июня 2012 г.) – писатель.

Родился в с. Б. Камышенка Петровского района Саратовской области. После окончания десятилетки Сафронов – на комсомольской работе. Был инструктором Озинского райкома комсомола, секретарём комсомольской организации целинного совхоза имени Радищева. Одновременно писал для районной газеты заметки, очерки, репортажи с полей. Активного селькора пригласили на штатную работу в редакцию. Более десяти лет Сафронов отдал журналистике: работал в районных газетах Заволжья, редактором Саратовского радиовещания. Затем он – редактор Приволжского книжного издательства, заведующий отделом прозы журнала «Волга».

Заочно окончил Московский полиграфиче­ский институт и Литературный институт имени А.М. Горького. В 1968 г. рассказ Сафронова «Красные тачанки» занял первое место в областном конкурсе, проводимом газетой «Заря молодёжи» и обкомом ВЛКСМ.

В 1979–1982 гг. – ответственный секретарь Саратовской писательской организации СП РСФСР, член ревизионной комиссии СП РСФСР, член редколлегии журнала «Волга».

Сафронов – автор книг «Не поверил», «Гибель чрезвычайного комиссара», «Завещание», «Четвёртая полоса», «Казачья балка», «Саратовские страдания», «Мой знакомый верблюд». Он принимал активное участие в общественной и культурной жизни Саратовской области, в работе литературного объединения «Степные зори» Новоузенского района, являлся наставником для молодых литераторов.

Лауреат премии журнала «Волга», Всесоюзного литературного конкурса МВД, Литературной премии им. М.Н. Алексеева. За активную пропаганду деятельности органов внутренних дел награждён Почётным знаком МВД СССР. Заслуженный работник культуры РФ.

