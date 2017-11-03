ПЕТРОВ Борис Леванович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 21 раз ПЕТРОВ Борис Леванович (31 марта 1927 г. – 5 июля 1998 г.) – фотограф, кинооператор, краевед

Родился в с. Балахна Горьковской области (ныне Нижегородская область) в семье врачей.

С 1949 г. жил в г. Саратове. Работал оператором на Саратовской студии телевидения, инженером в Саратовском медицинском институте, начальником кинофотолаборатории СГУ им. Н.Г. Чернышевского, руководителем фотокружка Городского Дворца пионеров, станции юных туристов. Был одним из организаторов и членом правления Саратовского городского общества коллекционеров, членом Саратовского историко-краеведческого общества. Вместе с Г.В. Рассветовым оставил большую кинофотолетопись г. Саратова.

(31 марта 1927 г. – 5 июля 1998 г.) – фотограф, кинооператор, краеведРодился в с. Балахна Горьковской области (ныне Нижегородская область) в семье врачей.С 1949 г. жил в г. Саратове. Работал оператором на Саратовской студии телевидения, инженером в Саратовском медицинском институте, начальником кинофотолаборатории СГУ им. Н.Г. Чернышевского, руководителем фотокружка Городского Дворца пионеров, станции юных туристов. Был одним из организаторов и членом правления Саратовского городского общества коллекционеров, членом Саратовского историко-краеведческого общества. Вместе с Г.В. Рассветовым оставил большую кинофотолетопись г. Саратова.