Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 126 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ПЕТРОВ Борис Леванович

Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 21 раз
ПЕТРОВ Борис Леванович (31 марта 1927 г. – 5 июля 1998 г.) – фотограф, кинооператор, краевед
Родился в с. Балахна Горьковской области (ныне Нижегородская область) в семье врачей.
С 1949 г. жил в г. Саратове. Работал оператором на Саратовской студии телевидения, инженером в Саратовском медицинском институте, начальником кинофотолаборатории СГУ им. Н.Г. Чернышевского, руководителем фотокружка Городского Дворца пионеров, станции юных туристов. Был одним из организаторов и членом правления Саратовского городского общества коллекционеров, членом Саратовского историко-краеведческого общества. Вместе с Г.В. Рассветовым оставил большую кинофотолетопись г. Саратова.
ПЕТРОВ Борис Леванович