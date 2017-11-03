КЛИМАШИН Виктор Семёнович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 21 раз КЛИМАШИН Виктор Семёнович (1912 г. –1960 г.) – художник, журналист.

Родился в с. Терса Вольского уезда Саратовской губернии.

В 1931 г. окончил Саратовский художественно-промышленный техникум (сегодня – художественное училище им. А.П. Боголюбова.

С начала 1930-х гг. работает в области политического и рекламного плаката, художником в различных периодических изданиях (журнале «Колхозник» и других). В Лондоне принимал участие в конкурсе на лучший рекламный плакат «Интуриста» (1935). Выполнил несколько плакатов совместно с известным художником Николаем Жуковым, стал лауреатом этого конкурса. До 1937 г. работал начальником художественного отдела газеты «Красный воин», иногда публикуя свои иллюстрации.

С 1937 г. иллюстрирует и оформляет книги для издательства «Молодая гвардия», рисует для журналов «Смена», «Вокруг света», «Огонёк». В 1940-х гг. – главный художник «Огонька», автор известных обложек для этого журнала.

Во время Великой Отечественной войны воевал на Смоленщине. С 1943 г. работает в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. В качестве фронтового корреспондента выезжал в районы боевых действий, исполнил серии натурных рисунков, создал агитационные плакаты. За один из них, «Отстоим Москву!», созданный вместе с Н. Жуковым, получил Сталинскую премию. Спустя несколько месяцев после войны Климашин, как художник Главного политуправления Красной Армии, награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе, подписанном командиром 35-й Гвардейской Лозовской Краснознамённой орденовСуворова и Богдана Хмельницкого дивизии, Героем Советского Союза, генерал-майором Масловым, заслуги Климашина отмечены так:

«Старший лейтенант Климашин – активный участник Великой Отечественной войны, неоднократно участвуя в боях в войсках артиллерии, всегда одерживал победу.

Находясь в дивизии с р. Висла с января 1945 г., всегда находился в боевых подразделениях дивизии по сбору информации и оформлению боевых операций для истории дивизии, также принимал активное участие в форсировании р. Одер, прорыве сильноукреплённой линии обороны противника и овладении столицы Германии Берлина.

За время пребывания в дивизии проделал большую работу в художественном оформлении боевых действий».

Встретив победу в Берлине, Климашин вернулся в Москву, где ему предложили должность художественного редактора журнала «Огонёк». В 1950-х гг. занимается станковой графикой, работает над макетами почтовых марок. Автор статей по изобразительному искусству.

Климашин – автор архитектурного проекта и главный художник Советского павильона на Международной промышленной выставке в Бомбее (1951 г.) В 1954 г. – главный художник «Выставки достижений экономического и культурного строительства СССР» в Пекине.

Известны его циклы индийских и китайских акварелей. Художнику удалось создать не только целую галерею ярких портретов жителей этих стран, но и большое количество виртуозно написанных пейзажей.

Работы Климашина находятся в Третьяковской галерее, Государственном Центральном музее современной истории России, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Центральном музее Вооружённых Сил России, Курской картинной галерее, Музее изобразительных искусств Карелии, собрании Красноармейской картинной галереи, а также частных коллекциях России, Германии и Великобритании.

(1912 г. –1960 г.) – художник, журналист.Родился в с. Терса Вольского уезда Саратовской губернии.В 1931 г. окончил Саратовский художественно-промышленный техникум (сегодня – художественное училище им. А.П. Боголюбова.С начала 1930-х гг. работает в области политического и рекламного плаката, художником в различных периодических изданиях (журнале «Колхозник» и других). В Лондоне принимал участие в конкурсе на лучший рекламный плакат «Интуриста» (1935). Выполнил несколько плакатов совместно с известным художником Николаем Жуковым, стал лауреатом этого конкурса. До 1937 г. работал начальником художественного отдела газеты «Красный воин», иногда публикуя свои иллюстрации.С 1937 г. иллюстрирует и оформляет книги для издательства «Молодая гвардия», рисует для журналов «Смена», «Вокруг света», «Огонёк». В 1940-х гг. – главный художник «Огонька», автор известных обложек для этого журнала.Во время Великой Отечественной войны воевал на Смоленщине. С 1943 г. работает в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. В качестве фронтового корреспондента выезжал в районы боевых действий, исполнил серии натурных рисунков, создал агитационные плакаты. За один из них, «Отстоим Москву!», созданный вместе с Н. Жуковым, получил Сталинскую премию. Спустя несколько месяцев после войны Климашин, как художник Главного политуправления Красной Армии, награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе, подписанном командиром 35-й Гвардейской Лозовской Краснознамённой орденовСуворова и Богдана Хмельницкого дивизии, Героем Советского Союза, генерал-майором Масловым, заслуги Климашина отмечены так:«Старший лейтенант Климашин – активный участник Великой Отечественной войны, неоднократно участвуя в боях в войсках артиллерии, всегда одерживал победу.Находясь в дивизии с р. Висла с января 1945 г., всегда находился в боевых подразделениях дивизии по сбору информации и оформлению боевых операций для истории дивизии, также принимал активное участие в форсировании р. Одер, прорыве сильноукреплённой линии обороны противника и овладении столицы Германии Берлина.За время пребывания в дивизии проделал большую работу в художественном оформлении боевых действий».Встретив победу в Берлине, Климашин вернулся в Москву, где ему предложили должность художественного редактора журнала «Огонёк». В 1950-х гг. занимается станковой графикой, работает над макетами почтовых марок. Автор статей по изобразительному искусству.Климашин – автор архитектурного проекта и главный художник Советского павильона на Международной промышленной выставке в Бомбее (1951 г.) В 1954 г. – главный художник «Выставки достижений экономического и культурного строительства СССР» в Пекине.Известны его циклы индийских и китайских акварелей. Художнику удалось создать не только целую галерею ярких портретов жителей этих стран, но и большое количество виртуозно написанных пейзажей.Работы Климашина находятся в Третьяковской галерее, Государственном Центральном музее современной истории России, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Центральном музее Вооружённых Сил России, Курской картинной галерее, Музее изобразительных искусств Карелии, собрании Красноармейской картинной галереи, а также частных коллекциях России, Германии и Великобритании.