ЕЛИНА Елена Генриховна Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 0 раз ЕЛИНА Елена Генриховна – литературовед, краевед.

Родилась 9 февраля 1952 г. в Саратове.

В 1974 г. с отличием окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Работала учителем русского языка и литературы. Затем – ассистент кафедры русской литературы СГУ, доцент кафедры советской литературы, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики, В 1988–2006 гг. – заместитель декана филологического факультета по учебной работе, с 1 сентября 2007 г. – проректор по учебно-методической работе. С 1998 г. – член Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию, один из разработчиков Государственного образовательного стандарта (2000 год) и Федерального государственного образовательного стандарта (2010 год) по филологии.

Доктор филологическиз наук. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, медалью «За особые заслуги перед Саратовским государственным университетом» в ознаменование 100-летия СГУ.

Член оргкомитета Всероссийских и международных конференций, посвящённых А.П. Скафтымову, русскому литературному авангарду, проблеме цензуры в истории российской литературы и журналистики и других.

В настоящее время проректор по учебно-методической работе СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского. Автор более 100 работ научного, учебно-методического и научно-популярного характера.

– литературовед, краевед.Родилась 9 февраля 1952 г. в Саратове.В 1974 г. с отличием окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Работала учителем русского языка и литературы. Затем – ассистент кафедры русской литературы СГУ, доцент кафедры советской литературы, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики, В 1988–2006 гг. – заместитель декана филологического факультета по учебной работе, с 1 сентября 2007 г. – проректор по учебно-методической работе. С 1998 г. – член Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию, один из разработчиков Государственного образовательного стандарта (2000 год) и Федерального государственного образовательного стандарта (2010 год) по филологии.Доктор филологическиз наук. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, медалью «За особые заслуги перед Саратовским государственным университетом» в ознаменование 100-летия СГУ.Член оргкомитета Всероссийских и международных конференций, посвящённых А.П. Скафтымову, русскому литературному авангарду, проблеме цензуры в истории российской литературы и журналистики и других.В настоящее время проректор по учебно-методической работе СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского. Автор более 100 работ научного, учебно-методического и научно-популярного характера.