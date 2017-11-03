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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЕЛИНА Елена Генриховна
ЕЛИНА Елена Генриховна – литературовед, краевед.
Родилась 9 февраля 1952 г. в Саратове.
В 1974 г. с отличием окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Работала учителем русского языка и литературы. Затем – ассистент кафедры русской литературы СГУ, доцент кафедры советской литературы, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики, В 1988–2006 гг. – заместитель декана филологического факультета по учебной работе, с 1 сентября 2007 г. – проректор по учебно-методической работе. С 1998 г. – член Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию, один из разработчиков Государственного образовательного стандарта (2000 год) и Федерального государственного образовательного стандарта (2010 год) по филологии.
Доктор филологическиз наук. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, медалью «За особые заслуги перед Саратовским государственным университетом» в ознаменование 100-летия СГУ.
Член оргкомитета Всероссийских и международных конференций, посвящённых А.П. Скафтымову, русскому литературному авангарду, проблеме цензуры в истории российской литературы и журналистики и других.
В настоящее время проректор по учебно-методической работе СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского. Автор более 100 работ научного, учебно-методического и научно-популярного характера.