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31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ДОРМАН Вениамин Давыдович
ДОРМАН Вениамин Давыдович (12 февраля 1927 г. – 22 января 1988 г.) – кинорежиссёр.
Родился в Одессе.
В 1943 г. учился на архитектурном отделении инженерно-строительного института. С 1943 г. работал в Госцирке, принимал участие в работе фронтовых бригад, драматического коллектива Центрального клуба строителей Москвы.
В 1951 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1951–1957 гг. был режиссёром Нижне-Волжской студии кинохроники. Снимал документальные фильмы, сюжеты для кинохроники. С 1957 г. – режиссёр киностудии им. М. Горького. Снял более 20 фильмов. Среди них – эпопея «Тихий Дон» (1957–1958 гг., второй режиссёр) и знаменитая тетралогии о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве («Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Конец операции «Резидент»).
Заслуженный деятель искусств РСФСР.