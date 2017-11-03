ДОРМАН Вениамин Давыдович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 0 раз

Родился в Одессе.

В 1943 г. учился на архитектурном отделении инженерно-строительного института. С 1943 г. работал в Госцирке, принимал участие в работе фронтовых бригад, драматического коллектива Центрального клуба строителей Москвы.

В 1951 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1951–1957 гг. был режиссёром Нижне-Волжской студии кинохроники. Снимал документальные фильмы, сюжеты для кинохроники. С 1957 г. – режиссёр киностудии им. М. Горького. Снял более 20 фильмов. Среди них – эпопея «Тихий Дон» (1957–1958 гг., второй режиссёр) и знаменитая тетралогии о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве («Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Конец операции «Резидент»).

Заслуженный деятель искусств РСФСР.

ДОРМАН Вениамин Давыдович (12 февраля 1927 г. – 22 января 1988 г.) – кинорежиссёр.Родился в Одессе.В 1943 г. учился на архитектурном отделении инженерно-строительного института. С 1943 г. работал в Госцирке, принимал участие в работе фронтовых бригад, драматического коллектива Центрального клуба строителей Москвы.В 1951 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1951–1957 гг. был режиссёром Нижне-Волжской студии кинохроники. Снимал документальные фильмы, сюжеты для кинохроники. С 1957 г. – режиссёр киностудии им. М. Горького. Снял более 20 фильмов. Среди них – эпопея «Тихий Дон» (1957–1958 гг., второй режиссёр) и знаменитая тетралогии о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве («Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Конец операции «Резидент»).Заслуженный деятель искусств РСФСР.