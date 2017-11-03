ГУКОВСКИЙ Григорий Александрович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 0 раз ГУКОВСКИЙ Григорий Александрович (1 мая 1902 г. – 2 апреля 1950 г.) – литературовед, критик, театровед.

Родился в Санкт-Петербурге.

В 1923 г. окончил факультет общественных наук Петроградского университета. В 1924–1930 гг. работал в Государственном институте истории искусств, где прошёл путь от научного сотрудника до декана словесного факультета. С 1928 г. – доцент, а затем профессор Ленинградского Коммунистического института журналистики. В 1929–1949 гг. – научный сотрудник Института Русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, в 1935–1949 гг. – профессор ЛГУ. В марте 1942 г. вместе с Ленинградским университетом был эвакуирован в Саратов. В 1942–1946 гг. работал в СГУ им. Н.Г. Чернышевского в должности профессора, занимался общественной деятельностью, печатал публицистические статьи в газетах, выступал с лекциями. В апреле 1942 г. избран членом бюро Саратовского отделения Союза советских писателей, работал с молодыми авторами, редактировал альманах «Литературный Саратов». В 1944–1946 гг., как консультант по литературе и театру, занимался с артистами Саратовского драматического театра им. К. Маркса (ныне Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова) и Саратовского ТЮЗа. Саратовский период научной деятельности был очень плодотворным. Здесь написаны главы книги «История русской литературы», «История русской критики», «История философии», труд «Пушкин и русские романтики», начата работа над второй частью цикла о Н. В. Гоголе. В 1946 г. возвратился в Ленинград. Летом 1949 г. был арестован. Умер от сердечного приступа во время следствия в Лефортовской тюрьме. Посмертно реабилитирован.

26 июля 2015 г. в Санкт-Петербурге на 13-й линии Васильевского острова на фасаде дома 56, который стоит на месте деревянного особнячка, откуда уехал, но куда уже не вернулся Гуковский, был установлен мемориальный знак «Последний адрес Григория Александровича Гуковского».

(1 мая 1902 г. – 2 апреля 1950 г.) – литературовед, критик, театровед.Родился в Санкт-Петербурге.В 1923 г. окончил факультет общественных наук Петроградского университета. В 1924–1930 гг. работал в Государственном институте истории искусств, где прошёл путь от научного сотрудника до декана словесного факультета. С 1928 г. – доцент, а затем профессор Ленинградского Коммунистического института журналистики. В 1929–1949 гг. – научный сотрудник Института Русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, в 1935–1949 гг. – профессор ЛГУ. В марте 1942 г. вместе с Ленинградским университетом был эвакуирован в Саратов. В 1942–1946 гг. работал в СГУ им. Н.Г. Чернышевского в должности профессора, занимался общественной деятельностью, печатал публицистические статьи в газетах, выступал с лекциями. В апреле 1942 г. избран членом бюро Саратовского отделения Союза советских писателей, работал с молодыми авторами, редактировал альманах «Литературный Саратов». В 1944–1946 гг., как консультант по литературе и театру, занимался с артистами Саратовского драматического театра им. К. Маркса (ныне Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова) и Саратовского ТЮЗа. Саратовский период научной деятельности был очень плодотворным. Здесь написаны главы книги «История русской литературы», «История русской критики», «История философии», труд «Пушкин и русские романтики», начата работа над второй частью цикла о Н. В. Гоголе. В 1946 г. возвратился в Ленинград. Летом 1949 г. был арестован. Умер от сердечного приступа во время следствия в Лефортовской тюрьме. Посмертно реабилитирован.26 июля 2015 г. в Санкт-Петербурге на 13-й линии Васильевского острова на фасаде дома 56, который стоит на месте деревянного особнячка, откуда уехал, но куда уже не вернулся Гуковский, был установлен мемориальный знак «Последний адрес Григория Александровича Гуковского».