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ГУКОВСКИЙ Григорий Александрович
ГУКОВСКИЙ Григорий Александрович (1 мая 1902 г. – 2 апреля 1950 г.) – литературовед, критик, театровед.
Родился в Санкт-Петербурге.
В 1923 г. окончил факультет общественных наук Петроградского университета. В 1924–1930 гг. работал в Государственном институте истории искусств, где прошёл путь от научного сотрудника до декана словесного факультета. С 1928 г. – доцент, а затем профессор Ленинградского Коммунистического института журналистики. В 1929–1949 гг. – научный сотрудник Института Русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, в 1935–1949 гг. – профессор ЛГУ. В марте 1942 г. вместе с Ленинградским университетом был эвакуирован в Саратов. В 1942–1946 гг. работал в СГУ им. Н.Г. Чернышевского в должности профессора, занимался общественной деятельностью, печатал публицистические статьи в газетах, выступал с лекциями. В апреле 1942 г. избран членом бюро Саратовского отделения Союза советских писателей, работал с молодыми авторами, редактировал альманах «Литературный Саратов». В 1944–1946 гг., как консультант по литературе и театру, занимался с артистами Саратовского драматического театра им. К. Маркса (ныне Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова) и Саратовского ТЮЗа. Саратовский период научной деятельности был очень плодотворным. Здесь написаны главы книги «История русской литературы», «История русской критики», «История философии», труд «Пушкин и русские романтики», начата работа над второй частью цикла о Н. В. Гоголе. В 1946 г. возвратился в Ленинград. Летом 1949 г. был арестован. Умер от сердечного приступа во время следствия в Лефортовской тюрьме. Посмертно реабилитирован.
26 июля 2015 г. в Санкт-Петербурге на 13-й линии Васильевского острова на фасаде дома 56, который стоит на месте деревянного особнячка, откуда уехал, но куда уже не вернулся Гуковский, был установлен мемориальный знак «Последний адрес Григория Александровича Гуковского».