ГЕРАСИМЕНКО Евгений Андреевич Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 0 раз ГЕРАСИМЕНКО Евгений Андреевич – кинооператор

Родился 17 мая 1957 г. в с. Александровка Курсавского района Ставропольского края.

С 1983 г. работал на Нижне-Волжской студии кинохроники. Как оператор снимал сюжеты для киножурнала «Волжские огни» и спецвыпуски. С 1989 г. – оператор на саратовском телевидении. С 1992 г. – оператор корпункта Российского телевидения.