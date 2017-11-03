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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ГЕРАСИМЕНКО Евгений Андреевич
ГЕРАСИМЕНКО Евгений Андреевич – кинооператор
Родился 17 мая 1957 г. в с. Александровка Курсавского района Ставропольского края.
С 1983 г. работал на Нижне-Волжской студии кинохроники. Как оператор снимал сюжеты для киножурнала «Волжские огни» и спецвыпуски. С 1989 г. – оператор на саратовском телевидении. С 1992 г. – оператор корпункта Российского телевидения.