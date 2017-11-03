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31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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БОРОВИКОВ Сергей Григорьевич
БОРОВИКОВ Сергей Григорьевич – литературный критик, писатель.
Родился 21 февраля 1947 г. в Саратове.
В 1970 г. окончил филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. С 1971 г. печатает литературно-критические статьи и рецензии в местных и центральных периодических изданиях. В 1975 г. вышел первый сборник статей «Сегодня и вчера». В 1971–2000 гг. работал в журнале «Волга» (с 1984 г. – главный редактор). С 2000 г. – заместитель главного редактора журнала «Общественное мнение», с 2002 г. – председатель редакционного совета газеты «Новые времена в Саратове». Постоянный автор литературно-художественного журнала «Новый мир».
В 1978 г. отмечен премией журнала «Наш современник». Член Академии русской современной словесности, член Букеровского комитета в России (1995–2000 гг.) Входил в жюри литературных премий имени А. Григорьева (1999 г.) и «Русский Букер» (2008 г.).
Член Союза писателей СССР.