БОРОВИКОВ Григорий Фёдорович Актуально » Летопись — 23-ноября-2017 — прочитано 3 раз БОРОВИКОВ Григорий Фёдорович (19 августа 1905 г. – 23 ноября 1993 г.) – писатель.

Родился в семье крестьянина деревни Белоглазово Вятской губернии (ныне Кировская область). Среднее образование получил в 1924 г.

В 1921 г. вступил в комсомол. Был первым секретарем комсомольской ячейки в своей школе, а также председателем школьного коллектива. После окончания средней школы некоторое время жил в родной деревне и был секретарем комсомольской ячейки в соседней деревне Богдашкино.

Затем жил в Казани, работал в Наркомземе Татарской республики и одновременно учился на годичных юридических курсах. В 1927 г. призван на действительную военную службу, окончил 12-ю Краснознаменную пехотную школу, получил звание командира взвода запаса. После армии работал в Казани народным судьей, затем в редакции газеты «Красная Татария».

С 1929 г. – корреспондент «Поволжской правды» (Саратов) и «Сталинградской правды» (Сталинград) , собственный корреспондент московских газет «Соцземледелие» и «Красный спорт» и саратовских – «Коммунист» и «Молодой сталинец».

Принимал участие в Великой Отечественной войне. Был ранен. Награждён орденом Славы III степени и медалями. После ранения вернулся в Саратов и некоторое время проработал начальником областного управления издательства и полиграфии, затем – ответственным секретарем Саратовского отделения Союза писателей. Заочно окончил литературный институт им. А.М. Горького.

Стихи и рассказы начал писать в 13 лет. Когда в школе в Яранске был редактором рукописного журнала «Молодые побеги», то помещал зарисовки под псевдонимом «Рычаг». Работая в газетах, писал не только статьи, но и стихи, очерки, рассказы. Стихи печатались в периодике в Казани, в центральных изданиях: журнале «Экран», «Крестьянский журнал». В 1928 г. был принят в общество крестьянских писателей, а вскоре в Татарскую ассоциацию пролетарских писателей.

Первая книжка «Из чего складываются победы» (очерк о колхозе) была выпущена Партиздатом в 1939 г. В 1943 г., находясь в госпитале после ранения, написал книжку «В каспийских джунглях», отмеченную поощрительной премией на конкурсе Детгиза и выходившую в свет на русском, казахском, марийском, польском (в Варшаве) и на болгарском (в Софии) языках. Всего написал 37 книг, изданных в центральных и периферийных издательствах, а также за границей.

Кроме литературной работы Боровиков всегда выполнял общественную: был секретарем парторганизации, членом Правления Союза писателей РСФСР, депутатом местных Советов, помогал молодым авторам. Он – лауреат пяти Всесоюзных литературных конкурсов; киносценаристов (1941 г.), на лучшую книгу для детей (1945 и 1950 гг.) и на лучший рассказ (1946 и 1955 гг.)

За заслуги в развитии советской литературы награждён орденом «Знак Почёта», за успехи в литературной деятельности и активную общественную работу – Почётными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Саратовского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов, Правления СП СССР и СП РСФСР.

(19 августа 1905 г. – 23 ноября 1993 г.) – писатель.Родился в семье крестьянина деревни Белоглазово Вятской губернии (ныне Кировская область). Среднее образование получил в 1924 г.В 1921 г. вступил в комсомол. Был первым секретарем комсомольской ячейки в своей школе, а также председателем школьного коллектива. После окончания средней школы некоторое время жил в родной деревне и был секретарем комсомольской ячейки в соседней деревне Богдашкино.Затем жил в Казани, работал в Наркомземе Татарской республики и одновременно учился на годичных юридических курсах. В 1927 г. призван на действительную военную службу, окончил 12-ю Краснознаменную пехотную школу, получил звание командира взвода запаса. После армии работал в Казани народным судьей, затем в редакции газеты «Красная Татария».С 1929 г. – корреспондент «Поволжской правды» (Саратов) и «Сталинградской правды» (Сталинград) , собственный корреспондент московских газет «Соцземледелие» и «Красный спорт» и саратовских – «Коммунист» и «Молодой сталинец».Принимал участие в Великой Отечественной войне. Был ранен. Награждён орденом Славы III степени и медалями. После ранения вернулся в Саратов и некоторое время проработал начальником областного управления издательства и полиграфии, затем – ответственным секретарем Саратовского отделения Союза писателей. Заочно окончил литературный институт им. А.М. Горького.Стихи и рассказы начал писать в 13 лет. Когда в школе в Яранске был редактором рукописного журнала «Молодые побеги», то помещал зарисовки под псевдонимом «Рычаг». Работая в газетах, писал не только статьи, но и стихи, очерки, рассказы. Стихи печатались в периодике в Казани, в центральных изданиях: журнале «Экран», «Крестьянский журнал». В 1928 г. был принят в общество крестьянских писателей, а вскоре в Татарскую ассоциацию пролетарских писателей.Первая книжка «Из чего складываются победы» (очерк о колхозе) была выпущена Партиздатом в 1939 г. В 1943 г., находясь в госпитале после ранения, написал книжку «В каспийских джунглях», отмеченную поощрительной премией на конкурсе Детгиза и выходившую в свет на русском, казахском, марийском, польском (в Варшаве) и на болгарском (в Софии) языках. Всего написал 37 книг, изданных в центральных и периферийных издательствах, а также за границей.Кроме литературной работы Боровиков всегда выполнял общественную: был секретарем парторганизации, членом Правления Союза писателей РСФСР, депутатом местных Советов, помогал молодым авторам. Он – лауреат пяти Всесоюзных литературных конкурсов; киносценаристов (1941 г.), на лучшую книгу для детей (1945 и 1950 гг.) и на лучший рассказ (1946 и 1955 гг.)За заслуги в развитии советской литературы награждён орденом «Знак Почёта», за успехи в литературной деятельности и активную общественную работу – Почётными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Саратовского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов, Правления СП СССР и СП РСФСР.