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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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РОВИНСКИЙ Павел Аполлонович
РОВИНСКИЙ Павел Аполлонович (6 марта [22 февраля] 1831г. – 15 [28] января 1916 г.), славяновед, этнограф, публицист, путешественник
Родился в с. Гусевка Камышинского уезда Саратовской губернии. В 1848 г. окончил Саратовскую гимназию, затем, с золотой медалью, – философский факультет Казанского университета. После этого читал лекции на кафедре русской словесности, написал диссертацию «Древний период русского языка».
Будучи корреспондентом различных газет (в том числе, «Санкт-Петербургских ведомостей»), побывал в Чехии, Словакии, Сербии, Герцеговине, Хорватии, Боснии и Монголии. В 1878 г. впервые попал в Черногорию, которая на долгие годы стала его второй родиной. Здесь Ровинский начал раскопки древнеримского города Диоклея, занимался сбором материалов по истории Черногории, Боснии и Герцеговины. Он – автор трёхтомного труда «Черногория в её прошлом и настоящем».
Умер в Петрограде. Похоронен на Волковом кладбище.