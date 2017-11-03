ПОЛОНСКИЙ Леонид Семенович Актуально » Летопись — 20-ноября-2017 — прочитано 22 раз ПОЛОНСКИЙ Леонид Семенович (18 ноября 1926 г. – 5 ноября 1990 г.) – кинорежиссёр, сценарист.

Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юлия Райзмана). В 1958–1961 гг. работал на Омской студии телевидения, в 1962–1963 гг. – на Пермской. С 1964 г. – режиссер саратовского телевидения. Снимал игровые и документальные фильмы.

Умер в г. Саратове.

(18 ноября 1926 г. – 5 ноября 1990 г.) – кинорежиссёр, сценарист.Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юлия Райзмана). В 1958–1961 гг. работал на Омской студии телевидения, в 1962–1963 гг. – на Пермской. С 1964 г. – режиссер саратовского телевидения. Снимал игровые и документальные фильмы.Умер в г. Саратове.