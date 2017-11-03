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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ПОЛОНСКИЙ Леонид Семенович
ПОЛОНСКИЙ Леонид Семенович (18 ноября 1926 г. – 5 ноября 1990 г.) – кинорежиссёр, сценарист.
Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юлия Райзмана). В 1958–1961 гг. работал на Омской студии телевидения, в 1962–1963 гг. – на Пермской. С 1964 г. – режиссер саратовского телевидения. Снимал игровые и документальные фильмы.
Умер в г. Саратове.