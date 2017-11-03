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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 118 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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НАГИБИН Юрий Яковлевич
НАГИБИН Юрий Яковлевич – кинорежиссёр.
Родился 28 января 1942 г. в Архангельске.
В 1961–1964 гг. учился на филологическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского. С 1965 г. – помощник режиссёра, ассистент режиссёра на саратовском телевидении. В 1974 г. окончил факультет драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. С 1978 г. – режиссёр документальных фильмов на студии «Саратов-телефильм» и телестудии «Останкино». Снял более 30 фильмов.
Почётный кинематографист РФ.