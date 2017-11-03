МИКОША Владислав Владиславович Актуально » Летопись — 20-ноября-2017 — прочитано 22 раз МИКОША Владислав Владиславович (25 ноября [8 декабря] 1909 г. – 10 декабря 2004 г.) — кинооператор-документалист, инорежиссёр.

Родился в Саратове.

Работал киномехаником в кинотеатре «Искра», где увлёкся кино. В 1927 г. поехал поступать в мореходное училище в Ленинград. По иронии судьбы, Микоша, закалённый и спортивный, в дождливом Ленинграде простудился и не прошёл медицинскую комиссию. Пришлось вернуться в Саратов, в свой кинотеатр. Но ненадолго. В 1929 г. он поступил на операторский факультет Государственного кинотехникума (ныне – ВГИК). В 1931 году, еще будучи студентом, Микоша был принят кинооператором Союзкинохроники. Его первой серьезной работой была секретная съёмка разрушения Храма Христа Спасителя: от возведения забора вокруг него до его взрыва. После окончания техникума, который в 1930 г. получил статус института начались бесконечные съёмки, поездки: становление Магнитки, закладка Шарикоподшипника, открытие ВСХВ, строительство Черноморского флота, спасение челюскинцев, проводы экспедиций на Северный полюс, легендарные перелеты Чкалова и Громова в Америку, визиты в Москву Бернарда Шоу, Ромена Роллана, Анри Барбюса...

В 1930-е гг. сотрудничал с газетой «Известия», снимая для неё фоторепортажи. В годы войны — спецкор газеты «Правда». Писал много статей и для неё, и для других центральных и фронтовых газет. Но главной для него оставалась киносъёмка.

Война для Микоши – это прежде всего Черноморский флот. Сначала была оборона Одессы, потом – Севастополя: на Малаховом кургане, на Херсонесском аэродроме, на батарее Лещенко и в 7-й бригаде морской пехоты, на кораблях и катерах-охотниках и в рейде легендарного севастопольского бронепоезда. Владислава Микошу, тяжело контуженного, уже без сознания, на подлодке вывезли из Севастополя последним.

Об отчаянной смелости Микоши ходили легенды. Вот как вспоминает Микошу того времени в своей книге «Севастопольский бронепоезд» бывший старшина группы пулемётчиков бронепоезда «Железняков» Н. А. Александров: «...Владислав Микоша – небольшого роста, с постоянной улыбкой на умном обаятельном лице – не раз появлялся ещё в окопах Одессы, снимая на плёнку героические действия морской пехоты... Потом Микоша до последнего дня находился на Ишуньских позициях. Это его фильм "Героический Севастополь" смотрели железняковцы, восхищаясь мужеством не только морских пехотинцев, идущих в атаку, но и самого кинооператора, снимавшего в гуще боев...»

«Ночь такая тёмная, какие бывают только на юге. Тёплая, тихая. Всё сковано тяжёлым сном. Осаждённый город спит настороженно, скрытый непроницаемым мраком. Даже море, всегда шумное, вдруг замерло. Полный штиль. Звёзды, отражённые в нём, рассыпались неясными сочетаниями каких-то новых, незнакомых созвездий.

Враг, залёгший в глубоких окопах, не спит, притаился, выжидает. Враг нервничает. Тёмные ночи на чужой земле обманчивы. Изредка, боясь нападения, он освещает переднюю линию фронта дрожащим светом ракет. Ночь от этого становится ещё темнее и непрогляднее.

Наступает туманный рассвет. К низко аккомпанементной музыке орудий и миномётов присоединяется более высокая мелодия пулемётов, автоматов и винтовок...»

Это строки из репортажа с фронта спецкора «Правды» Микоши «Севастополь даёт отпор», напечатанного в газете 7 апреля 1942 г. Так он видел войну, и это ни на кого не похожее видение ценили и в редакциях газет, и в монтажных Центральной студии документальных фильмов.

«Про военные съёмки Микоши справедливо сказать, что они сразу -– и быт, и поэзия... На плёнке кинодокументов, снятых Микошей, всегда присутствует температура события», – писал один из режиссёров киноэпопеи «Великая Отечественная» Лев Данилов.

Далее в кинорепортажах Микоши – битва за Кавказ, Керченский десант, освобождение Крыма, освобождение Севастополя, восстановление Сталинграда, освобождение Румынии, Болгарии, Польши, бои в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом. При форсировании Одера Микоша получил тяжёлое ранение и день Победы встретил уже в Москве. Но Вторую мировую войну он закончил на Востоке. Точку поставил, снимая акт подписания капитуляции Японии на линкоре «Миссури» (за это награждён медалью «За победу над Японией» за номером: А № 000001). И самая последняя военная съёмка – Парад Победы на Красной площади.

Много он снимал и после войны. Трудно даже всё перечислить: восстановление Варшавы и Днепрогэса, война Китая с Гоминданом, встречи Сталина с Мао Цзедуном и Хрущева с Кеннеди, съёмки Неру, Сукарно, Эйзенхауэра, Насера, Кастро, Тито, Гагарина, Бидструпа, Клиберна, Нуриева, Улановой...

Микоша – автор книг «С киноаппаратом в бою», «Рядом с солдатом», «Годы и страны», «Машина времени».

Микоша – лауреат трёх Сталинских премий СССР (второй степени – за фильмы «Черноморцы» и «Польша» и первой – за фильм «Победа китайского народа») и одной Госдарственной (за фильм «Трудные дороги мира»), заслуженный деятель искусст РСФСР, Народный артист РСФСР и СССР, член Союза кинематографистов СССР, действительный член (академик) Академии кинематографического искусства. Он награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, болгарским и румынским боевыми орденами, польским орденом Возрождения, многими медалями.

К 100-летию со дня рождения Микоши на Нижне-Волжской студии кинохроники снят документальный фильм «Владислав Микоша: Остановивший время», а на здании, где она размещалась, в 2010 г., накануне Дня Победы, установлена мемориальная доска, на которой запечатлено его имя.

(25 ноября [8 декабря] 1909 г. – 10 декабря 2004 г.) — кинооператор-документалист, инорежиссёр.Родился в Саратове.Работал киномехаником в кинотеатре «Искра», где увлёкся кино. В 1927 г. поехал поступать в мореходное училище в Ленинград. По иронии судьбы, Микоша, закалённый и спортивный, в дождливом Ленинграде простудился и не прошёл медицинскую комиссию. Пришлось вернуться в Саратов, в свой кинотеатр. Но ненадолго. В 1929 г. он поступил на операторский факультет Государственного кинотехникума (ныне – ВГИК). В 1931 году, еще будучи студентом, Микоша был принят кинооператором Союзкинохроники. Его первой серьезной работой была секретная съёмка разрушения Храма Христа Спасителя: от возведения забора вокруг него до его взрыва. После окончания техникума, который в 1930 г. получил статус института начались бесконечные съёмки, поездки: становление Магнитки, закладка Шарикоподшипника, открытие ВСХВ, строительство Черноморского флота, спасение челюскинцев, проводы экспедиций на Северный полюс, легендарные перелеты Чкалова и Громова в Америку, визиты в Москву Бернарда Шоу, Ромена Роллана, Анри Барбюса...В 1930-е гг. сотрудничал с газетой «Известия», снимая для неё фоторепортажи. В годы войны — спецкор газеты «Правда». Писал много статей и для неё, и для других центральных и фронтовых газет. Но главной для него оставалась киносъёмка.Война для Микоши – это прежде всего Черноморский флот. Сначала была оборона Одессы, потом – Севастополя: на Малаховом кургане, на Херсонесском аэродроме, на батарее Лещенко и в 7-й бригаде морской пехоты, на кораблях и катерах-охотниках и в рейде легендарного севастопольского бронепоезда. Владислава Микошу, тяжело контуженного, уже без сознания, на подлодке вывезли из Севастополя последним.Об отчаянной смелости Микоши ходили легенды. Вот как вспоминает Микошу того времени в своей книге «Севастопольский бронепоезд» бывший старшина группы пулемётчиков бронепоезда «Железняков» Н. А. Александров: «...Владислав Микоша – небольшого роста, с постоянной улыбкой на умном обаятельном лице – не раз появлялся ещё в окопах Одессы, снимая на плёнку героические действия морской пехоты... Потом Микоша до последнего дня находился на Ишуньских позициях. Это его фильм "Героический Севастополь" смотрели железняковцы, восхищаясь мужеством не только морских пехотинцев, идущих в атаку, но и самого кинооператора, снимавшего в гуще боев...»«Ночь такая тёмная, какие бывают только на юге. Тёплая, тихая. Всё сковано тяжёлым сном. Осаждённый город спит настороженно, скрытый непроницаемым мраком. Даже море, всегда шумное, вдруг замерло. Полный штиль. Звёзды, отражённые в нём, рассыпались неясными сочетаниями каких-то новых, незнакомых созвездий.Враг, залёгший в глубоких окопах, не спит, притаился, выжидает. Враг нервничает. Тёмные ночи на чужой земле обманчивы. Изредка, боясь нападения, он освещает переднюю линию фронта дрожащим светом ракет. Ночь от этого становится ещё темнее и непрогляднее.Наступает туманный рассвет. К низко аккомпанементной музыке орудий и миномётов присоединяется более высокая мелодия пулемётов, автоматов и винтовок...»Это строки из репортажа с фронта спецкора «Правды» Микоши «Севастополь даёт отпор», напечатанного в газете 7 апреля 1942 г. Так он видел войну, и это ни на кого не похожее видение ценили и в редакциях газет, и в монтажных Центральной студии документальных фильмов.«Про военные съёмки Микоши справедливо сказать, что они сразу -– и быт, и поэзия... На плёнке кинодокументов, снятых Микошей, всегда присутствует температура события», – писал один из режиссёров киноэпопеи «Великая Отечественная» Лев Данилов.Далее в кинорепортажах Микоши – битва за Кавказ, Керченский десант, освобождение Крыма, освобождение Севастополя, восстановление Сталинграда, освобождение Румынии, Болгарии, Польши, бои в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом. При форсировании Одера Микоша получил тяжёлое ранение и день Победы встретил уже в Москве. Но Вторую мировую войну он закончил на Востоке. Точку поставил, снимая акт подписания капитуляции Японии на линкоре «Миссури» (за это награждён медалью «За победу над Японией» за номером: А № 000001). И самая последняя военная съёмка – Парад Победы на Красной площади.Много он снимал и после войны. Трудно даже всё перечислить: восстановление Варшавы и Днепрогэса, война Китая с Гоминданом, встречи Сталина с Мао Цзедуном и Хрущева с Кеннеди, съёмки Неру, Сукарно, Эйзенхауэра, Насера, Кастро, Тито, Гагарина, Бидструпа, Клиберна, Нуриева, Улановой...Микоша – автор книг «С киноаппаратом в бою», «Рядом с солдатом», «Годы и страны», «Машина времени».Микоша – лауреат трёх Сталинских премий СССР (второй степени – за фильмы «Черноморцы» и «Польша» и первой – за фильм «Победа китайского народа») и одной Госдарственной (за фильм «Трудные дороги мира»), заслуженный деятель искусст РСФСР, Народный артист РСФСР и СССР, член Союза кинематографистов СССР, действительный член (академик) Академии кинематографического искусства. Он награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, болгарским и румынским боевыми орденами, польским орденом Возрождения, многими медалями.К 100-летию со дня рождения Микоши на Нижне-Волжской студии кинохроники снят документальный фильм «Владислав Микоша: Остановивший время», а на здании, где она размещалась, в 2010 г., накануне Дня Победы, установлена мемориальная доска, на которой запечатлено его имя.