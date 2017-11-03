Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 99 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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«ВЕЧЕРНЕЕ БАЛАКОВО»

Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 23 раз
«ВЕЧЕРНЕЕ БАЛАКОВО» – электронно-световая газета.
Решение о создании электронно-световой газеты было принято на бюро Балаковского горкома КПСС в 1973 г., после того, как XXIV съезд КПСС призвал расширять технические возможности укрепления материальной базы средств массовой информации в целях улучшения массовой оперативной политической информации трудящихся. На здании гостиницы «Чайка» было смонтировано 35-метровое световое табло высотой 1,8 метра с дополнительными газосветными текстами в комплексе с электронными часами, и первый номер электронно-световой газеты «Вечернее Балаково» вышел в свет 30 апреля 1974 г. С помощью неё был передан текст приветствия горкома КПСС и горисполкома к трудящимся города, итоги социалистического соревнования предприятий, строительных подразделений и транспорта. Нормальное чтение текста возможно было на расстоянии до 1200 м. Текст передавался в красном, жёлтом и зелёном свете. Скорость движения составляла от 10 до 350 знаков в минуту. Одним из первых редакторов газеты был Герой Советского Союза В.К. Ерошкин. Вместе с ним работали старший оператор А.П. Чуркин, операторы А.Г. Галкин и Ю.Е. Мишустин, машинистка городского справочно-информационного бюро В.В. Киселева.
В 1975 г. электронно-световая газета экспонировалась на ВДНХ.
Газета ликвидирована в начале 1990-х гг.