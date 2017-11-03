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«Энергия»
«Энергия» – многотиражная газета Балаковской АЭС.
Первый номер вышел в свет 24 июня 1988 г. Решение об издании газеты было принято в связи с развитием мощностей атомной станции, ростом коллектива, необходимостью широкого информирования общественности города и региона о работе современного высокотехнологичного предприятия, перспективах производства электроэнергии на ядерных энергоблоках нового поколения ВВЭР-1000.
Четырёхполосная газета формата А3 распространяется на АЭС, в администрации, в комитете образования Балаковского муниципального района, её получают все посетители Центра общественной информации АЭС. Основные задачи «Энергии» – информирование персонала и населения города и района о безопасной и эффективной работе атомной станции, её технической, экологической и социальной политике, формирование положительного имиджа предприятия. Поэтому журналистские материалы в первую очередь рассказывают о большой работе и достижениях отраслевой науки, эксплуатационников, ремонтников, специалистов, подрядных организаций. Кроме того, работы журналистов «Энергии» публикуются в СМИ г. Балаково, области и специализированных отраслевых журналах.
Первый редактор – Геннадий Утенков. В 1991–2010 гг. редакцию возглавляла член Союза журналистов России Лариса Крупа, с 2010 г. возглавляет Галина Кадочникова.
В 2000 г. газета стала победителем VII Всероссийского журналистского конкурса ПЕГАЗ-2000 в номинации «Лучшая публикация по проблемам ТЭК России»; в 2001 г. – обладателем диплома I степени Министерства информации и печати Саратовской области в региональном конкурсе ведомственных газет в номинации «Информирование о важнейших событиях».
В 2008 г. «Энергия» награждена Почётной грамотой главы Балаковского муниципального района за высокий профессионализм в информировании населения о работе Балаковской АЭС, плодотворную культурно-просветительскую деятельность, значительный вклад в развитие средств массовой информации в Балаковском муниципальном районе и в связи с 20-летием издания.
В 2009 г. она признана лучшей творческой редакцией корпоративных СМИ ДЗО ОАО «Атомэнергопром» и организаций атомной энергетики и промышленности.
В 2010 г. газета получила Большую золотую медаль XVII Всероссийского журналистского конкурса ПЕГАЗ-2004 в номинации «Лучшая публикация по проблемам ТЭК России», а в 2016 г. по итогам журналистского конкурса АО Концерн «Росэнергоатом» «Энергичные люди» признана лучшим корпоративным изданием