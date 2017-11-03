СМИРНОВ Владимир Сергеевич Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 19 раз СМИРНОВ Владимир Сергеевич – юрист, политолог, журналист.

Родился в 1963 г.

В 1986 г. окончил Казанский химико-технологический институт (КХТИ) по специальности «инженер химик-технолог», в 2001 г. – Поволжскую академию государственной службы (ПАГС) по специальности «юриспруденция».

По окончании КХТИ в 1986 году по распределению был направлен в г. Балаково. Здесь в 1986–1996 гг. работал на предприятии «Балаковорезинтехника», пройдя путь от мастера смены до начальника цеха и помощника генерального директора по связям с общественностью, курируя работу редакции заводской газеты «Прогресс», заводского радио и рекламного отдела.

Смирнов принимал участие в издании газеты «Камертон», учредителем и главным редактором которой являлась руководитель ОО «Союз солдатских матерей» Лидия Свиридова, в создании областной общественной организации «Ассоциация предпринимателей Саратовской области». Работал специалистом, Председателем Совета Ассоциации, выполнял обязанности Президента Ассоциации, в 1998 г. выступил соучредителем городской общественно-политической газеты «Суть», самого тиражного издания г. Балаково, работая директором редакции и юрисконсультом.

Трижды, в 1990, 1995 и 2000 гг., избирался депутатом Балаковского городского Совета депутатов. В 1994–1995 гг. – помощник депутата Государственной Думы 1-го созыва А.Н. Сергеенкова.

В 2002 г. создал свою юридическую фирму ООО «Смирнов и К», которая в основном занималась вопросами гражданского права. На протяжении нескольких лет читал лекции по праву в средне-специальных и высших учебных заведениях г. Балаково.

В 2013–2014 гг. – начальник отдела по связям с общественностью администрации Щелковского муниципального района Московской области.

С 2005 г. профессионально занимается юридическим сопровождением избирательных кампаний. Проживает в г. Подольск Московской области.

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