СОШИН Анатолий Николаевич Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 22 раз СОШИН Анатолий Николаевич (15 апреля 1947 г. – 2010 г.) – журналист.

Родился в посёлке Тайтурка Кольского района Иркутской области.

В возрасте 14 лет поступил учиться на техника-технолога в Серпуховский техникум. По окончании техникума был направлен в учреждение «Почтовый ящик №6» в Серпухове, где работал техником отдела технического контроля.

Служил в армии: сначала – на Украине, на втором году службы был переведён в г. Энгельс Саратовской областми, в лётную часть. После армейской службы работал на Энгельсской швейной фабрике.

В 1973 г. стал литературным сотрудником энгельсской газеты «Коммунист», заведовал отделом строительства и мелиорации, отделом партийной жизни.

В 1980 г. был утверждён ответственным секретарём газеты, а через два года был зачислен в двухгодичную Саратовскую межобластную высшую партийную школу, после окончания которой возглавил редакцию газеты «По ленинскому пути» (Воскресенский района Саратовской области). Вскоре возвращается в газету «Коммунист» на должность старшего корреспондента, затем заведующего отделом партийной жизни.

В декабре 1998 г. Сошин становится корреспондентом ООО «Комсомольская правда – Саратов», а вскоре – главным редактором энгельсской газеты «Курьер TV+», где он проработал до октября 2009 г.

(15 апреля 1947 г. – 2010 г.) – журналист.Родился в посёлке Тайтурка Кольского района Иркутской области.В возрасте 14 лет поступил учиться на техника-технолога в Серпуховский техникум. По окончании техникума был направлен в учреждение «Почтовый ящик №6» в Серпухове, где работал техником отдела технического контроля.Служил в армии: сначала – на Украине, на втором году службы был переведён в г. Энгельс Саратовской областми, в лётную часть. После армейской службы работал на Энгельсской швейной фабрике.В 1973 г. стал литературным сотрудником энгельсской газеты «Коммунист», заведовал отделом строительства и мелиорации, отделом партийной жизни.В 1980 г. был утверждён ответственным секретарём газеты, а через два года был зачислен в двухгодичную Саратовскую межобластную высшую партийную школу, после окончания которой возглавил редакцию газеты «По ленинскому пути» (Воскресенский района Саратовской области). Вскоре возвращается в газету «Коммунист» на должность старшего корреспондента, затем заведующего отделом партийной жизни.В декабре 1998 г. Сошин становится корреспондентом ООО «Комсомольская правда – Саратов», а вскоре – главным редактором энгельсской газеты «Курьер TV+», где он проработал до октября 2009 г.