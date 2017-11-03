|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 99 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
|
СОШИН Анатолий Николаевич
СОШИН Анатолий Николаевич (15 апреля 1947 г. – 2010 г.) – журналист.
Родился в посёлке Тайтурка Кольского района Иркутской области.
В возрасте 14 лет поступил учиться на техника-технолога в Серпуховский техникум. По окончании техникума был направлен в учреждение «Почтовый ящик №6» в Серпухове, где работал техником отдела технического контроля.
Служил в армии: сначала – на Украине, на втором году службы был переведён в г. Энгельс Саратовской областми, в лётную часть. После армейской службы работал на Энгельсской швейной фабрике.
В 1973 г. стал литературным сотрудником энгельсской газеты «Коммунист», заведовал отделом строительства и мелиорации, отделом партийной жизни.
В 1980 г. был утверждён ответственным секретарём газеты, а через два года был зачислен в двухгодичную Саратовскую межобластную высшую партийную школу, после окончания которой возглавил редакцию газеты «По ленинскому пути» (Воскресенский района Саратовской области). Вскоре возвращается в газету «Коммунист» на должность старшего корреспондента, затем заведующего отделом партийной жизни.
В декабре 1998 г. Сошин становится корреспондентом ООО «Комсомольская правда – Саратов», а вскоре – главным редактором энгельсской газеты «Курьер TV+», где он проработал до октября 2009 г.