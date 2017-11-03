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САМОРОДОВ Борис Михайлович
САМОРОДОВ Борис Михайлович (5 октября 1949 г. – 14 февраля 2016 г.) – журналист.
Родился в Балашове. В 1967 г. с золотой медалью закончил Балашовскую сш №10, а затем, в 1972 г., – местный пединститут по специальности «учитель физики и математики».
С 1971 г. – на комсмольской работе в Балашовском горкоме ВЛКСМ. С красным дипломом окончил отделение журналистики высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, значком ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За отличную учёбу».
С 1975 г. Самородов – в журналистике. Он был специальным и собственным корреспондентом саратовских газет «Коммунист», «Версия» и «Земля Саратовская», в 1982–1984 гг. редактировал газету «Балашовская правда», в 1993–1994 гг. возглавлял пресс-службу Балашовского УВД, был ответственным редактором радиовещания Балашовского слюдокомбината.
С 1996 г. до самой кончины работал в региональном еженедельнике «Город» (г. Балашов), некоторое время являясь собкором областной газеты «Почта Поволжья» и активно сотрудничая с областными («Земским обозрением», «Совфаксом», «Деловой газетой»), но и федеральными средствами массовой информации, в том числе, с «Известиями», «Московским комсомольцем», «Советским патриотом», «За Родину» (орган Приволжского военного округа) и другими.
Самородов немало сделал для возрождения Хоперского казачества, честно и откровенно рассказывая на страницах «Города» о проблемах станичников, их практических делах в регионе, в том числе, об установлении мемориальной доски на здании в Балашове, где в 1919 г. проходил суд над героем гражданской войны, донским казаком Ф.К. Мироновым; об организации стационарной выставки в местном краеведческом музее «Край хоперский – казачий!»; о регулярно проводимых крестных ходах к месту взорванного в 1936 г. Свято-Троицкого храма, где сейчас установлен Поклонный крест. Самородова принимал активное участие в разработке флага Балаковского муниципального образования. Ему и его единомышленникам удалось убедить членов райсовета, чтобы в качестве составляющего элемента на полотнище использовалась символика области Всевеликого Войска Донского.
В 2001 г. приказом атамана Международного союза общественных объединений «Всевеликого Войска Донского» Самородов был награждён Крестом I степени «За Возрождение Казачества Дона». Кроме того, он трижды становился победителем конкурса на звание «Лучший спортивный журналист Саратовской области».